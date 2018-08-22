Yıldız Kız Milli Takımımız yarı finalde

Yıldız Kız Milli Takımımız, çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Rusya’yı 58-47'luk skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U16 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Yıldız Kız Milli Takımımız, çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Rusya’yı 58-47'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Kaunas Sports Hall’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Ay-yıldızlılar ilk çeyreği 16-9 önde geçerken, soyunma odasına 17’lik farkla 34-17 önde gitti. Etkili oyununu 2. yarıda da sürdüren millerimiz karşılaşmadan 58-47 galip ayrılmayı başardı.
Millilerimiz yarı finalde 24 Ağustos Cuma günü TSİ 19:00'da Çekya-Macaristan maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.