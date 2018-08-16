Yıkılan binanı sahibi: Arda aramazsa dava açacağız

İstanbul Sütlüce'de temel kazısı sırasında çöken binanı sahibi Mesut Ertürk, futbolcu Arda Turan'a sitem ederek "Arda'dan bir telefon bekliyoruz. Olayların sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ancak bizim yanımıza gelmezse dava açma yoluna gideceğiz" dedi.

Sütlüce'de temel açma çalışması sırasında çöken binanın çevresindeki riskli binalarda yaşayan mahalle sakinleri 'unutulduklarını' belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Yıkımın yaşandığı Fuadiye Sokak'taki vatandaşlar evlerindeki mühürlerin kaldırılmasının ardından yetkililerin kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Çökme sonrası 10 santimetre kayan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için mühürlenen Fuadiye Sokak'taki Çetin Apartmanı'nın sakinleri ise binayı kısmen boşalttı. 10 dairenin bulunduğu binada, çökme olayının ardından 7 dairede yaşayanlar taşındı. Binada sadece üç dairede kiracı kalıyor, diğerleri taşındı.

Kaynak: Hürriyet