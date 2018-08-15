NBA’in ilk kez düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 13-14 yaş kız ve erkek çocukların katıldığı Jr. NBA Dünya Şampiyonası’na davet edilen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün genç oyuncusu Yiğit Ali Uysal, şampiyona deneyimlerini NBA Avrupa’ya verdiği bir röportaj ile değerlendirdi.

7-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında ESPN Wide World of Sports Complex’te gerçekleşen şampiyonaya katılan genç oyuncu Yiğit Ali şampiyona deneyimlerini NBA Avrupa’ya verdiği röportaj ile anlattı.

İşte Jr. NBA Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yiğit Ali Uysal’ın şampiyonaya dair deneyimlerini içeren röportajı:

Soru: Bu şampiyonada yer almak senin için nasıl bir duygu, neler hissediyorsun?

Yiğit Ali Uysal: Öncelikle burada olmak beni çok mutlu ediyor. Buraya gelmeden bu şansa sahip olabileceğim, NBA oyuncularını görebileceğim, farklı ülkelerden insanlarla tanışabileceğim için çok heyecanlanmıştım. Bütün bu söylediklerim gerçekleşti ve bu benim için çok gurur verici. Özellikle bu hafta çok eğlenceli geçti. Takımla çok iyi zaman geçirdik, iyi maçlar yaptık. İstediğimiz gibi bitiremedik ama genel olarak eğlendik ve çok şey öğrendik.

Soru: Şampiyonaya gelmeden önce İspanya'da Valencia'da bir kamp süreciniz oldu. Kamp nasıl geçti, senin için nasıl bir tecrübeydi?

Yiğit Ali Uysal: Valencia’da takım olarak çok alıştık. Beraber oynamaya daha çok alıştık ve daha iyi oynamaya başladık. Koçlar bize bir takım şeyler öğretti ve Valencia’da onların üzerine çalıştık ve bizim için çok faydalı oldu.Onları da Orlando’da en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. İlk buluştuğumuz zamana göre çok gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum.

Soru: Şampiyona sonrası hedeflerin neler? Türkiye’ye geri döneceksin ve oynamaya devam edeceksin. Bundan süreçte neler hedefliyorsun?

Yiğit Ali Uysal: Koçlarımın söylediği şeylerin biraz daha üzerine düşünüp, onları geliştirmek için çalışacağım. Bana öğrettikleri antrenman tarzlarını çalışacağım.Burada öğrendiğim şeylerin üzerine gideceğim ve onları daha fazla geliştireceğim.

Soru: Bize biraz Jr. NBA ortamından bahsedebilir misin? Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklarla bir arada olmak ve takım arkadaşı olmak nasıldı?

Yiğit Ali Uysal: Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Herkesin elinde olan bir fırsat değil ve bu fırsatı elimden geldiğince en iyi şekilde kullanmaya çalıştığımı düşünüyorum. İleride bana çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Soru: Takım arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaş ortamı nasıldı ve birlikte neler paylaştınız?

Yiğit Ali Uysal: Takım içi takım dışı olsun bence çok iyi arkadaşlıklar edindik. Kesinlikle ileride de görüşüceğimizi düşünüyorum. Beraber çok güzel zaman geçirdik. Birlikte Disneyland’a gittik, orada da bayağı güzel zaman geçirdik. Onun haricinde otelde olduğumuz zaman, maç içerisinde bile çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok iyi bir takımız çok iyi arkadaşlık ortamı var.

Soru: Buraya ilk davet edildiğini öğrendiğinde nasıl hissettin, tepkin nasıl olmuştu?

Yiğit Ali Uysal: İlk başta babamla Necati ağabey (Necati Güler) bana oyun yapmıştı. Ben oraya başka bir şey için gidiyordum. Birden önüme pankartı getirdiklerinde zaten dondum kaldım ve hiçbir şey söyleyemedim. Sadece davet pankartına bakıyordum ve tüylerim diken diken olmuştu. Oradan ayrıldık, eve gidene kadar da kendime gelemedim. Evde biraz düşündüm ondan sonra açıldım. Çok heyecanlandım, mutlu olmuştum. İlk gördüğümde gerçekten donmuş ve konuşamamıştım ama çok fazla mutlu olmuştum.

Soru: Genel olarak şampiyona maçları nasıl geçti?

Yiğit Ali Uysal: Bence genel olarak bütün maçlarda çok iyiydik. Sadece Afrika’ya karşı çok büyük fiziksel dezavantajımız vardı. Onlara karşı da çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık, ama olmadı. Hiçbir sıkıntı yok, bence her şey çok iyi geçti.