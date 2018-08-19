Yeni Talisca Marco Fabian

Başkan Fikret Orman, hücuma dönük bir orta saha oyuncusu transfer ederek, Talisca’nın boşluğunu dolduracaklarını açıklamıştı. Bu ismin Meksikalı Marco Fabian olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Marco Fabian’ın, menajeriyle birlikte İstanbul’a gelip, Siyah-Beyazlı yöneticilerle şartları konuştuğu öğrenildi. Bundesliga’da son derece iyi işler yapan Fabian, Meksika Milli Takımı’nın da 40 kez formasını giydi ve burada da çok başarılı işlere imza attı. Meksikalı oyuncunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2019 Mayıs ayında sona eriyor. Yani bu sezon sonu mukavelesi bitecek.

GEÇEN SEZON SAKATLIK YAŞADI

2016 yılında 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt’a transfer olan Fabian, geçen sezon sakatlık sorunu yaşadı. Bu yüzden formasından uzak kalan Meksikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece 7 lig maçında oynayabildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Fabian ilk sezonunda 24 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı. Meksika Milli Takımı’nda ise 40 maçta, 9 golü bulunuyor. Alman kulübünden ayrılık sinyali veren Fabian, “Menajerim kulüple bir görüşme yapacak. Hocamız beni tutmak istediğini söyledi. Kalmaktan mutluluk duyarım ancak kulüple bazı ekonomik şartları belirlememiz gerekiyor. Açıkça zam istiyorum’’ ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın oyuncuyu titiz bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attıracağı belirtildi. (Akşam)