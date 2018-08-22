Azubuike’yi Mısır’a satan Yeni Malatyaspor’un bir yıldız adayı daha devlerin radarında.

Geçen sezondan bu yana sürekli yükselen bir grafikle oynayan Sadık Çiftpınar’ın adı da İstanbul takımlarıyla anılmaya başlandı.

Yönetime henüz ulaşan bir teklifin olmadığı öğrenilirken menacerlerin şimdiden nabız yoklamaya başladıkları ifade edildi.