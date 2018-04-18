Final çok yakın

Fenerbahçe'yi adım adım takip eden Yusuf Dursun, derbi öncesi takımdaki son durumu yazdı. Ülker Stadı’nda yarın müthiş bir derbi oynanacak. Vodafone Park’ta 2-2 sona eren ilk maç bize gösterdi ki, rövanş her iki takım için de çok zorlu geçecek. Haftalardır Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayan, şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe’de futbolcuların ve camianın morali yerinde. Özellikle Sivasspor maçından sonra Sarı- Lacivertliler’in çifte kupa iştahı kabardı.



Kocaman, futbolcularını, “Türkiye Kupası’nda her şey kendi elimizde. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok” sözleriyle motive edip, ligin aksine rakiplere bağlı olmadıklarını vurguluyor. Başarılı teknik adamın önemli bir avantajı ise Alper dışında eksik bulunmaması. Ayrıca Kadıköy’deki derbi üstünlüğü de Kocaman’ın içini rahatlatıyor. Futbolcular ise sıkı bir şekilde çalışıyor. Yarın bunu icraata geçirme zamanı olacak. Fenerbahçe, finale çok yakın.