Göz Göz'ün affı yok

Akhisarspor’u konuk eden Göztepe, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Perdeyi Selçuk açarken, Halil 3 puanı perçinledi. İzmir ekibi 21 puana yükseldi. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk eden Göztepe, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.



İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci 45 dakikasında Akhisarspor kalesine yüklenen Sarı-Kırmızılılar’da perdeyi 69. dakikada Selçuk açarken, 79. dakikada sahneye çıkan Halil 3 puanı perçinledi. Bu sonuçla Göztepe 21 puana yükselirken, Akhisarspor ise 18 puanda kaldı. İlk yarıda her iki takım da kontrollü oynadı. 14. dakikada Selçuk’un kafa vuruşu üstten auta çıktı. Akhisar ise Mustafa ve Soner’in uzaktan şutları dışında kaleye yaklaşamadı.



Bambaşka Göztepe



İkinci yarı farklı bir Göztepe vardı. Gouffran, net 3 pozisyondan yararlanamadı. İlk yarıda direğe takılan Selçuk, 69’da bu kez affetmedi, kafayla takımını öne geçirdi.



79’da Jahovic’in klas asistinde fileleri havalandıran Halil maçın skorunu belirledi. Emnes’in kaçırdığı net pozisyon dışında Akhisar etkili olamadı. Göztepe’de Selçuk, Castro ve Halil sahanın yıldızlarıydı.