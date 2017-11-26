Avrupa başka lig başka

Gazetemizin yazarlarından Yemen Ekşioğlu, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Porto maçındaki Beşiktaş’ı dün çok aradık. Bir oyuncu değişikliği takımın üzerinde bu kadar etkiliyse vay Beşiktaş’ın haline. Son 10 dakika hariç, sahada tek bir pozisyonu olmayan bir Beşiktaş vardı. Evet bir oyuncu dedik, Pepe. Yokluğu bu kadar etkilememeliydi. Beşiktaş’ın verdiği puanlara bakın. 3 puan Gençlebirliği’ne, 2 puan Akhisar’a, 2 puan da Malatya’ya. Avrupa’daki bu başarıdan sonra yakışmadı. Yakışan güzel bir şey vardı, o da Malatya’nın maçtan önce Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısıdan dolayı Beşiktaş’a tebrik pankartıyla sahaya çıkması. Son dakikadaki Pepe’nin sakatlığı, Şenol Güneş’i defansın ortasına Necip ve Mitrovic’i yerleştirmesine neden oldu. Bu iki oyuncu yan yana hiç oynamamışlardı.



Çakılı kaldı



Her ne kadar Beşiktaş, oyunun yüzde 80 top hakimiyeti kendinde olsa bile gol bölgelerinde maalasef ‘0’ çekti. İkinci bölgede yaşanan bu topla buluşma etkisizliği, Atiba ve Tolgay’ın bu topları aktaramamasına sebep oldu. Bu da Cenk’in, Babel’in ve Quaresma’nın oyununu etkiledi. Şaşırıyorum, bir oyuncunun eksikliği bir takımın oyununu bu kadar etkiler miydi? Oyun içinde defanstaki bu zayıf halkaların bulunması Tolgay ve Atiba’yı defansın önüne çakılı bıraktı.



Tabelaya yansımadı



Gol ümidi olan Talisca ve Cenk’in oyundaki eksikliği maalesef her iki kanatta Quaresma ve Babel’in gününde olmamasına sebep oldu. Negredo oyuna girdi ancak o da topları almayınca gol de tabelada yoktu. Ama 5 tane ortanın 4’ünde Negredo’nun kafası vardı. Adriano son haftaların en iyi oyuncusuydu. Fatih ise 70. dakikada Necip’in sakatlığına Şenol Güneş’e bir mesaj vermişti: “Hocam Mitrovic’i pek tutmuyorsun ama ben buradayım.”



