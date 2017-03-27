Astra maçının ardından... Gazetemizin yazarlarından Yemen Ekşioğlu, Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Astra maçının ardından... Haftayı boş geçmiştik. Sadece kaleci Fabri, Gökhan Gönül, Aboubakar ve Cenk yoktu. Beşiktaş, 77 dakika Atiba’sız oynadı. Şöyle trübünden bakınca Atiba’sız takım olmuyormuş onu gördüm. Gökhan İnler ve Tolgay izlediğim kadarıyla uzatmaları oynuyor. Uzatmaları derken kaleci Tolga Zengin’den de bahsetmek isterim. Tolga ne yaptı yaptı Cenk’i yedi ama dün akşam gördük ki yiyecek kimse kalmayınca kendini yedi bitirdi. Demek ki Marcelo, Atiba, Aboubakar ve tabi ki Quaresma bu takımın bütün yükünü çekiyormuş. 1 ay önce söyledim Beşiktaş’ın rakibi sadece kendisi diye. Aman Şenol hocam. Bu dörtlünün dışında takım kış uykusuna yatmış. Bunları ivedilikle Ümraniye’deki şok havuzuna sok.



Kongre fareleri ortaya çıktı



Ortada daha fol yok yumurta yok, takımın şampiyonluğa giderken bazı kongre fareleri Fikret Orman’ın yanına yanaşarak kulisler yapmak istiyor. Halbuki önce bu takımın başka hedefleri var. Hedef kongre değil. Fikret Orman zaten bir sezon daha bunu hak etmiş durumda. Lütfen! Sayın Orman’a ricam. Bu yanına yeni türeyen asalakları kaale alma. Her giden kuruş Beşiktaş’ın. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Futbol Adamları Derneği Başkanlığı için pazar günü kongre vardı. Sinan Vardar 300 kişilik bir grubun olduğu ortamda Türkiye’nin her yerinden gelen futbol adamlarının oylarıyla tek başkan olarak seçime girdi. Ve herkes onun futbol adamlığı dışında Beşiktaş’ta bilhassa altyapıda -bunu en iyi bilen benimhizmetlerini ön plana çıkardı. Zaten o gün gelenlerin yüzde 90’ı Beşiktaş kongre üyesi, aynı zamanda futbol adamları üyesi.



Fikret Orman’dan ricam...



Beşiktaş’ın davetine gitmeyi buraya gelen kongre üyeleri Fikret Orman’ı değil, ona yalakalık yapan kişiler gibi olmayan gerçeği gören insanlar. Bunu şunun için söylüyorum. Hizmet varsa, başarı varsa zaten herkes yanında. Onun için sevgili başkan sen hizmetin de en iyisini yaptın, başarı da geliyor. Yine ricam senden, o etrafındaki kongre farelerine güvenme. Sen zaten kendin bir firmasın. Onların yalakalıklarına ihtiyacın yok. Aman başkan!