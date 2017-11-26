Göztepe’den büyük iş

Yazarımız Tunç Kayacı, Göztepe-Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdi. Dün Bornova’da futbol adına maç öncesi çok güzel bir ortam vardı. Göztepe taraftarı müthiş bir 12. adam görevi Yapıyor. Akhisar ise sakatlıklar nedeniyle önemli isimlerden yoksun olunca ‘önce savunma’ diyen bir anlayış ağır bastı.



İlk yarıda futbol adına tat almadık. Göztepe’nin uzun toplarla, kanatların arkasına atılan toplarla gol arayışı çözüm olmadı. Akhisar savunması orta alana çok yakın oynayarak rakibi istediği pozisyonlarla buluşturmadı.



Selçuk kopardı



İlk yarıda Selçuk’un üst direkten dönen topunu bir kenera koyarsak pozisyonsuz bir maç izledik. Oysa Larsson ve Onur gibi isimlerin daha ofansif bir görünümde olmalıydı. Zaten istatistikler de bunu doğruladı. Göztepe rakibe baskı yapmaya çalıştı ama yetersizdi, bir de duran topları iyi kullanamadılar. İkinci yarıda Göztepe Selçuk’un kafa golüyle öne geçtikten sonra maçı da kopardı.

Halil parladı



Sahanın iki başarılı



ismi Selçuk Şahin ve Halil güzel oyunlarını 2 golle süsleyip 3 puanın mimarı oldular. Göztepe taraftarıyla ve oynadığı futbolla galibiyeti fazlasıyla hak etti. Akhisar ise Beşiktaş karşısındaki katı savunmayı İzmir’de de denedi ama olmadı. Bana göre Okan Buruk daha önce oynattığı pozitif futbola takımını döndürürse daha iyi olur. Çünkü dünkü Akhisar negatif bir görünüm çizdi. Göztepe ise ilk yarı bitmeden 20 puanın üzerine çıkarak büyük bir moral aldı ve galibiyet hasretini de sona erdirirdi.

