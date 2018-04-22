Derbide zafer Osmanlı’nın

Lige tutunma mücadelesi veren iki Başkent ekibinin derbisinde gülen 3-0’la Osmanlı oldu. İrfan Buz’un takımı 32 puana ulaşırken 29’da kalan Gençlerbirliği’nde çöküş sürdü. Kazananın çok şey kazanacağı bir maçtı Başkent’teki karşılaşma. Osmanlıspor rakip sahada ligde kalma yolunda hem de farklı bir skorla Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Ümit Özat maç öncesi takımına ne dediyse sahada göremedi. İrfan Buz ise ekibine ne dediyse oldu. Hatta oyuna sonradan soktuğu Umar Aminu iki asist yapmayı başardı. Gençlerbirliği’ne sanki bir virüs bulaşmış gibi. Oyun olarak ne savunma ne de hücumda varlar. Öyle ki organize bir atak yapmadan maçı bitirdiler. Oysa bu takım bir önceki iç saha maçında Galatasaray’ı devirirken haklı bir galibiyete imza atmıştı. Aslında kapanan takımları açmakta zorlanıyor Ümit Özat’ın öğrencileri ama dün Osmanlıspor karşısında hiç çözüm üretemediler.



Alkışlar Buz’a



Osmanlıspor’a gelince; son Trabzon beraberliğinde iyi futbol ve alınan bir puanın devamını getirdiler. Sahanın her yerinde her futbolcu görev alanını doğru kullandı. Kaleden başlayan iyi performans hem savunmada hem de hücumda çok doğru işledi ve şık gollerle 3 puanı 3 golle almayı başardılar. Osmanlıspor kalan 4 maçı için oldukça umut kazandı. Gençlerbirliği yense arayı açacak ve büyük bir moral bulacaktı. İlhan Cavcav sezonunda umarım efsane başkanın kemiklerini sızlatmazlar ama işleri oldukça zora soktukları bir gerçek.

