Umut Işığı oldular

Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Serkan Akcan

Serkan Akcan

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. serkan.akcan@fanatik.com.tr
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Gazetemizin yazarı Serkan Akcan, genç nesil milli takımı değerlendirdi.

29 Mart 2017, Çarşamba Yorum Yaz
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Moldova’ya karşı tarihimizin en genç A Milli kadrosuyla oynadık. Sanırım maçın hatırda kalacak en önemli detayı bu. 2018 Dünya Kupası finallerine gidersek milli takımın taşıyıcı kolonları Burak Yılmaz, Selçuk Inan, Gökhan Gönül 33, Topal 32, Arda 31 yaşında olacak.

O yüzden Okay, Emre Mor, Cengiz, Enes ve Çağlar gibi gençlerin 2018 yolunda daha fazla şans bulmaları gerekiyor. Mor dışındaki oyuncuların tamamı kendi kulüplerinde dakika alıyorken elemelerde çok rahatlıkla kadro istikrarı yakalanabilir. Mesela Okay ve Oğuzhan tandemiyle başlayabiliriz.

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