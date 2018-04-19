Topu değil oyunu almalı

Yazarımız Serkan Akcan, derbi öncesinde Fenerbahçe’yi yorumladı. Aykut Kocaman’ın kariyerinde Türkiye Kupası’nın özel bir yeri vardır. Fenerbahçe’nin 30 yıllık kupa hasretine son veren isimdi, Konya’nın da tarihindeki ilk Türkiye Kupası sahibi o. Son 6 sezonda 3 kez bu kupayı kazandı, şimdi hem kendi hem de yönetim için en anlamlısını almak zorunda. Zorunda diyorum çünkü haziranda genel kurul yapacak Fenerbahçe için kupanın anlamı her zamankinden çok daha büyük. Fenerbahçe ligde Akhisar’a kaybettikten sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 gol yedi, takımın savunma direnci gelişti. Fakat Beşiktaş’a karşı sahaya maksimum fizik koymak ilk şart olacak.



Birbirine zıt oyunlar



Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın takım ve oyun yapıları birbirine taban tabana zıt. Beşiktaş, ligin topa en yatkın takımı. Bu sezon Fenerbahçe ile oynadıkları 3 maçta ortalama yüzde 61 topa sahip oldular. Kadıköy’de de Beşiktaş’ın topu alması yüksek ihtimal. Fakat Aykut Kocaman, tıpkı Başakşehir maçında olduğu gibi topu değil oyunu alarak bunu bir avantaja çevirebilir. Ön alan baskısıyla Beşiktaş’ı uzun oynamaya yönlendirebilirlerse Souza ve Topal’ın kazanacağı her top geçiş oyununun fitilini ateşler.



Kısa Mesaj:



Süper Lig’in duran toptan en fazla gol yapan takımı Fenerbahçe’ye karşı Beşiktaş’ın yüksek konsantrasyonla oynama mecburiyeti var.



Ön plana kim çıkar?



Son haftaların en formda oyuncularından Medel skor yapmasından ziyade Fenerbahçe orta sahasının fizik gücüne karşılık verebilmek adına Beşiktaş’ın en kilit oyuncusu olabilir.