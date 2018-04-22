Tek yol kazanmak!

Beşiktaş’ın bundan sonra yitireceği tek bir puan şampiyonluğa mal olabilir. Malatyaspor’u ceza sahasına kadar itip, oraya yerleşerek oynayacaklardır. Kapalı savunmaya karşı bugün Babel ve Talisca’nın iş bitiriciliği sonucu belirleyecek. Beşiktaş 2018 ’de 7 puan kaybetti, fakat yarış öyle bir seyirde ilerliyor ki bundan sonra yitireceği tek bir puan şampiyonluğa mal olabilir. Pepe kırmızı kart cezalısı olduğundan Yeni Malatya ’ya karşı oynamayacak ama savunmada bir krizden bahsetmek mümkün değil. Yarıştaki tüm rakiplerinden daha geniş bir kadroya sahip olmanın avantajını kullanıyor Beşiktaş. Malatya son dönemde deplasmanda iki büyük rakibe karşı oynadı ve kaybetti. Bunlardan ilki Trabzon’a karşı topu almaya çalıştıkları ve farklı yenildikleri maç. Diğeri Başakşehir’e karşı topu tamamen bırakıp yaslandıkları ve yine kaybettikleri farklı oyun. Beşiktaş ligin topla en fazla oynayan takımı. Dolayısıyla Malatya’yı, tıpkı Başakşehir’in yaptığı gibi ceza sahasına kadar itecek, oraya yerleşerek oynayacak. Bu da demek oluyor ki, kapalı bir savunmaya karşı Babel ve Talisca’nın iş bitiriciliği maçın sonucunu belirleyecek.



Oğuzhan daha mantıklı...



Fakat rakibin iyi bir kontratak oyunu olduğunu unuturlarsa cezayı yeme ihtimalleri yok değil. Hücumda en doğru seçeneği bulmak, dönen topları almak için Oğuzhan ve Medel’in sezgilerine, geri koşular için beklerin patlayıcı gücüne ihtiyaç duyacaklar. Bu maç Atiba-Medel’in aynı anda merkezde oynayacağı bir maç değil, tam tersi topla kaliteli zaman geçirebilmek için aşırı yeteneğe ihtiyaç duyacakları bir 90 dakika olacak.

