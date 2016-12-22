Sow&Lens uyumu bozulmaz Gazetemizin yazarlarından Serkan Akcan, Fenerbahçe - Trabzonspor öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Lens ile Sow telepatik bir iletişim içindeyken Advocaat onları ayırmayacak kadar tecrübelidir. Van Persie oynayacaksa, Volkan Şen dışarıda kalır. Dick Advocaat, Martin Skrtel ile duran top savunmasını oturtmuştu. Onun yokluğunda, Trabzonspor için duran toplar önemli bir silah haline gelebilir.



Yemeyip içmeyip 10 numara alacaklar!



Fenerbahçe arkadaki sabit 7’li ile Antalya maçına kadar topun karşısında doğru duruyordu. Alper de artık standart oyuncu sınıfında olduğuna göre farkı yaratacak oyuncular Lens, Volkan, Sow, RvP, Aatif. Yani forvetler. 5 pozisyona girdiklerinde 3-0 yapabiliyorlar. Az ama öz atıyorlar, yüksek yüzdeyle oynuyorlar. Üretici bir orta sahası yok, hep kanattan giden bir takım olmak zorunda Fenerbahçe. Şampiyonluk için bu yetmez. Hücum portföyünü zenginleştirmesi şart. Oyunun yönünü değiştirecek, rakip yaya yuva kuracak, dönen toplarda bitirici şutları atacak. Fenerbahçe sahanın tamamında meziyetli bir takım değil, olmalı. Bunun yolu da iyi değil çok iyi bir 10 numara transferinden geçiyor.



Lens’in pasları mühendislik harikası



Fenerbahçe’nin mevcut oyun düzeninde kontrataklar en önemli silah. Gençlerbirliği’ne atılan 3 gol de Fenerbahçe oyununun tarifi aslında. Bu düzende en kritik rol Lens’in. Pasları ve ortaları mühendislik harikası. Lens ile Sow telepatik bir iletişim içindeyken Advocaat onları ayırmayacak kadar tecrübelidir. Trabzon’da illa Van Persie oynayacaksa dışarıda kalacak Sow değil Volkan Şen olur. Trabzon’da hem tribün hem saha baskısı olacağı kesin. İşte o zaman kontratak, öncelikli plan haline gelebilir. Volkan Şen topla vedalaşma zamanını ayarlayamadığı için kontratak planına uygun bir oyuncu değil. Lens ile Sow en çok da bu yüzden ayrılmaz.



Volkan’a yine çok iş düşecek



Volkan’ın geçen sezonun sonunda yaşadığı bel sakatlığı Monaco serisi ve lig dahil Fenerbahçe’nin koca bir sezonunu çöpe atıyordu. Kayseri ve Bursa kayıplarında da bu hissedildi. Advocaat’ın topun karşısında durma esasına dayalı oyun sistemi Kjaer ve Skrtel’in yardımıyla Volkan’ı ayağa kaldırdı. Demirel’i kalesine en az şut atılan kaleci yapmak bir savunma başarısıydı. Taa ki bu hafta sonuna kadar. Gençlerbirliği maçına çıkarken OPTA verilerine göre Volkan, 69.8’lik kurtarma yüzdesi ile 14. sıradayken, rakip kaleci Hopf yüzde 84.3 ile ligin birincisiydi. Ama sonuç; Volkan’ın 6 net kurtarışıyla Fenerbahçe 3-0 kazandı. Hopf formda bir kaleci, Muslera çok iyi bir kalecidir ama Volkan, Fenerbahçe için bir kaleciden fazlasını ifade eder. Trabzon ligde rakip ceza sahasına en çok giren ve şut atan 3 takımdan biri. Santrforları formsuz olsa da şut atanı çok. Önünde Skrtel olmadan oynayacak olmanın dezavantajlarını da katarsak Volkan’a çok iş düşeceği söylenebilir.



Skrtel yoksa tehlike var



Fenerbahçe, kalesine en az şut attıran ve az pozisyon veren bir takım olduysa bunda Skrtel’in payı çok büyük. OPTA verilerine göre sahipsiz top kazanma ve hava topu başarısında ligin ilk 2 sırasında olan bir figürün yokluğu Advocaat’ın oyun planını etkiler. Kadroda orijinal bir seçenek var mı? Yok. Advocaat pansumanla çözecek. Ya Neustadter ya da Mehmet Topal. Ama ilk seçenek daha ağır basıyor. Skrtel ile duran top savunmasını oturtmuştu Advocaat. Skrtel tehdidinden Gençlerbirliği, İrfan Can ile kornerleri hep arka direğe kesti, Ahmet Çalık tehlike çemberinin dışından kaleye gönderdi. Skrtel yokken, Trabzon için duran toplar önemli bir silah haline gelebilir.





