Kocaman'ı bekleyen tablo Serkan Akcan, Fenerbahçe'nin başındaki 2. macerasına hazırlanan Aykut Kocaman'ı değerlendirdi.

UEFA’nın finansal kriterleri Fenerbahçe’nin bu yaz köklü bir transfer operasyonu yapmasına çok müsaade etmeyecekmiş gibi görünüyor. Aykut Kocaman’a dönüşün önemli gerekçelerinden biri bu olabilir.



Ön libero korkusu



Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal’dan bu yana büyük bir kadro değişimi bekliyor. Aziz Yıldırım revizyonu doğru zamanda yanlış antrenörle yaptı. UEFA’nın finansal kriterleri Fenerbahçe’nin bu yaz köklü bir transfer operasyonu yapmasına çok müsaade etmeyecekmiş gibi görünüyor. Aykut Kocaman’a dönüşün önemli gerekçelerinden biri bu olabilir. Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu Kocaman’ın atletizm öncelikli oyun mantalitesine aykırı değil. Aykut hoca merkezde sadece topa değil alana da hükmeden güçlü atletler istiyor. Josef ve Mehmet Topal yine aranan adamlar olabilir. Sanırım Fenerbahçe taraftarının en çekindiği noktalardan biri de bu. Bu ikilinin aynı anda sahada olduğu bir sezona daha tahammülü yok taraftarın.



RVP üstüne kalabilir



Aykut Kocaman’in Alex’i gönderen hoca olarak tarihe geçmesi, Fenerbahçe taraftarını bu birleşmeye şüpheyle yaklaştırıyor. Bu gayet doğal. Fenerbahçe’nin elinde Robin van Persie gibi performansı düşük ve sorunlu bir yıldız varken taraftarın bu konuya dikkat kesilmesi anormal bir durum değil. Kocaman, dikensiz bir gül bahçesine gelmediğini iyi bilmeli. Zira Van Persie, Wiel, Kjaer gibi para edecek oyuncular satıldığında yine oklar Aykut hocayı gösterebilir. Kocaman’ın yıldız düşmanı olduğunu düşünmüyorum.



Detaylı sağlık raporu istemeli



RvP ve bazı yıldızlar paraya çevrilecekse yönetimin Aykut hocayı hiç bulaştırmadan bunu yapması gerek. Sağlıklı olduğunda Van Persie futbola gönül veren her antrenörün baş tacıdır. Aykut hoca Fenerbahçe’nin başına geçtiği gün Van Persie ile ilgili çok detaylı bir sağlık raporu istemeli ve bazı sözler almalı. Yoksa RvP de hocanın üstüne kalacak.



Belhanda tarzı 10 numara



Kocaman’ın felsefesinde klasik 10 numaralı oyuna çok yer olmadığı bilinen bir durum. Yeni sezon planlamasını eğer Aykut hoca yaparsa forvet karakterli ofansif orta saha isteyebilir. Ama Talisca tarzı bir forveti merkeze yardım etmiyor diye tercih etmez mesela. Konya’da Bajic ve arkasında Rangelov ile oynadığı düzen Fenerbahçe ölçeğinde çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Fiziksel dayanıklılığı istediği gibi olmasa da Belhanda tarzı bir 10 numaraya dönüş yapması çok şaşırtıcı olmaz.



En çok Salih’e yarar



Fakat bu tek başına Fenerbahçe’yi futbol denizinde yüzdürmez. Geçişleri sağlayacak, top kazanma ve pas kalitesi yüksek bir 8 numaraya ihtiyaç var. Hocanın Salih’i 2012-13 sezonundaki rolüne sokması çok yüksek ihtimal. Bacak boyunun uzunluğu Salih’i kolay top çalan iyi bir 8 numara yapabilir. Şayet Salih dayanıklılığını artırırsa Aykut hocanın dönüşü en çok ona yarayabilir.





