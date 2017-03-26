Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Serkan Akcan

Serkan Akcan

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Eylül’de ibre bize dönebilir

Gazetemizin yazarı Serkan Akcan, milli takımımızın gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

26 Mart 2017, Pazar Yorum Yaz
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Milli takımımızın Finlandiya galibiyeti tahmin ettiğimizden daha büyük fayda sağlayabilir. Hırvatistan’in Ukrayna’yı yenmiş olması işleri zora sokmuş gibi görünebilir. Ama hem Hırvatlar hem de İzlanda bize gelecek. Kendi göbeğimizi kesme imkanımız var elbette.

Bunun için haziran ayında Kosova’yı deplasmanda yenip Hırvatistan ile İzlanda’nın berabere kalmasını beklemeliyiz. Ukrayna’nın Finlandiya’ya puan kaybetmesi çok ekstra olur. Etmediğini varsayarsak Hırvatistan’ın altında üç tane 11 puanlı takım kalır ki; ibre bir anda lehimize dönebilir. Bu durumda 6 Eylül’de 14 puanlı lider Hırvatistan ile kendi evinizde grup finali niteliğinde bir maç oynayabiliriz.

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