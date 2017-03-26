Eylül’de ibre bize dönebilir Gazetemizin yazarı Serkan Akcan, milli takımımızın gruptan çıkma şansını değerlendirdi.

Milli takımımızın Finlandiya galibiyeti tahmin ettiğimizden daha büyük fayda sağlayabilir. Hırvatistan’in Ukrayna’yı yenmiş olması işleri zora sokmuş gibi görünebilir. Ama hem Hırvatlar hem de İzlanda bize gelecek. Kendi göbeğimizi kesme imkanımız var elbette.



Bunun için haziran ayında Kosova’yı deplasmanda yenip Hırvatistan ile İzlanda’nın berabere kalmasını beklemeliyiz. Ukrayna’nın Finlandiya’ya puan kaybetmesi çok ekstra olur. Etmediğini varsayarsak Hırvatistan’ın altında üç tane 11 puanlı takım kalır ki; ibre bir anda lehimize dönebilir. Bu durumda 6 Eylül’de 14 puanlı lider Hırvatistan ile kendi evinizde grup finali niteliğinde bir maç oynayabiliriz.