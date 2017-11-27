Edilgen futboldan kurtulmadıkça...

Gazetemizin yazarlarından Serkan Akcan, Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Aykut Kocaman ‘rakibe önlem almak’ üzerine kafa yorduğu kadar, kendi oyun karakterini oluşturmaya yormuyormuş gibi davranıyor. Maçtan önce ‘Antalyaspor’un hücum silahlarına önlem alacağız’ cümlesi daha başlama düdüğü çalmadan edilgen futbolu çağırıyor. Fenerbahçe’nin önlem alınacak bir oyunu var mı? Asıl soru ve elbette sorun bu? Kadronun acemiliği, eksik pratik ne derseniz deyin ama önlem alınacak oyunu 12 haftada üretememek başlı başına Aykut hocanın zaafı. Fenerbahçe, Pereira zamanından bu yana edilgen bir oyunla ayakta kalmaya çalışıyor. Ama şampiyon olmak için bu futbol bugüne kadar yetmedi, yine yetmez.



Çift ön libero ile bu kadar



Mehmet Topal ile Josef, Sivas maçındaki gibi arkalı önlü değil yan yana oynadığı sürece ‘çift ön libero virüsü’ Fenerbahçe’nin ayağına yapışıyor, gidemiyor, üretemiyor. Bu yüzden Fenerbahçe geçiş oyununda yavaş kaldı, hücumda çoğalamadı, ceza sahasında hep bir eksikti. Fenerbahçe, Sivas maçındaki akıcılığı maç boyunca sadece bir kez yarattı, onda da golü buldu. Nasri serbest vuruşu kullandığında Şener-Dirar-Giuliano sağ kulvara dizildi ve Brezilyalının patlayıcı kuvvet koşusu üstünden attığı yetenek golü geceyi kurtardı.



Janssen’in gala gecesi



Janssen geçen hafta da faydalı oynadı. Verimli, güçlü ve yardımsever oluşu tercih sebebi ama vazgeçilmez olması için çerçeveye çalışmalı, skor yapmalı, belki biraz daha bencil olmalı. Antalya deplasmanında Aykut hoca, çift ön libero ile ‘önce savunma’ deyince Giuliano’ya konforlu oyun alanı yaratma işi de Janssen’e düştü. Diego ile Chico’yu sırt sırta yapıştırdı, her baskıda hata yaptırdı. Sivas maçında çerçeveye vuramamış olmasını kafaya takmış belli ki, Antalya’ya karşı ilk 5 dakikada iki tehlikeli şut girişimi bunun göstergesi.

Aykut hoca istifadan döndükten sonra iki maçı da kazandı. Giuliano’yu forvet arkasına çekmesi bozduğu en önemli ezberdi. Fakat yetmez, Fenerbahçe’nin edilgen futboldan kurtulması şart.





