Artık yeter!

Gazetemizin yazarı Serkan Akcan, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi... Ülkece tek eğlence kaynağımız futbolken derbilerde yaşanan hadiseler inanılır gibi değil. Beşiktaş 30’da 10 kişi kalmış, bazı provokatörler Quaresma korner atmasın diye sahaya yabancı madde atarak oyunu soğutuyor. Bu nasıl bir mantık? Üzerinde Fenerbahçe forması olan birkaç futbol teröristi canlı yayında sahaya yabancı maddeleri yağdırırken deşifre oldular. Şimdi bu görüntülerden şahıslar tespit edilip 6222’den ağır ceza almalılar ki provokatör ile taraftarın ayırımı iyi yapılsın. Bu olayların Fenerbahçe’ye vereceği zararı hesaplamış olmalılar, başka türlü izahı yok sahaya o maddeleri göz göre göre atmalarının. Yıl olmuş 2018, bizim derbilerimiz hala yarıda kalabiliyor. Biz ne ara bu kadar ayrıştık, ne ara birbirimizden bu kadar nefret eder olduk diye sormanın bir faydası yok. Çünkü sportif anlamda bunun mantıklı bir açıklaması olamaz. Artık yeter... 4 Nisan’da otobüsü kurşunlayanları bulamazsan, Topal’ın aracına silah atanları ortaya çıkaramazsan maalesef Kadıköy’ün göbeğinde böylesi provokatif olayları engelleyemezsin...



Gecenin sorusu



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan her derbide mutlaka bir olay çıkmak zorunda mı?



Maçın starı



Böylesine olayların ardından bir yıldız değil suçlu aramak gerek. Provokatörlerin bu kaçıncı vukuatı. Kameralar var, kanun var ve oldukça sert. Sadece uygulayıcıların kararlılığı eksik.



Maçın olayı



Şenol Güneş’in kafasına dikiş atılmasına kadar giden hadiseler sadece bu gecenin değil son zamanların en kötü olayı.



Kısa mesaj



4 Nisan 2015’te Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanları ve Topal’ın aracına silah atanları bulup cezasını veremezsen provokasyonun önünü alamazsın...