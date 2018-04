Veda değil

Yazarımız Serhat Demirtaş, Rıza Çalımbay’ın basın toplantısını değerlendirdi... Rıza Çalımbay, Trabzonspor’da Ersun Yanal sonrasında çok zor bir görev devraldı. Ardından devam eden süreci iyi yönetirken gelen üst üste galibiyetlerle ilk yarıyı alkışlarla tamamladı. O zaman eğer yönetime, “1 yıl daha uzatalım” dese kimse itiraz etmezdi. Yapmadı. Ancak ikinci yarı öyle sıkıntılarla başladı ki, sakatlıklar ve cezalar takımın belini fazlasıyla büktü. Haliyle Fırtına’nın enerjisi düştü ve bugünkü tablo ortaya çıktı.



Süreci özetledi



Dün bu süreci anlattı Rıza Çalımbay. Son maç da dahil olmak üzere yaşadığı talihsizlikleri. Üstelik kimseyi suçlamadan, kimseye haksızlık etmeden. Üstelik şu da var... Rıza Çalımbay, medyaya kapılarını tamamen kapatan Trabzonspor’un tesislerini sonuna kadar açmış, Başkan Muharrem Usta ile birlikte şeffaflık adına örnek bir davranışa imza atmıştı. Her isteyen her istediğini sordu. Her soruya da cevap verilmeye çalışıldı.



Yanlış düşündürdü



Ancak dün söylediği bazı sözlerin ya yanlış anlaşıldığını ya da yanlış yorumlandığını düşünüyorum. ‘Veda konuşması’ sözü zaten durumun gerçeğine aykırı. Çünkü Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi sezon sonunda zaten bitiyor. Şu an için ortada bir istifa yoksa -ki yok- o zaman zaten yeni yönetim eğer Rıza Hoca ile anlaşma yoluna gitmezse ayrılık işin doğal sonucu. Bu nereden çıktı diyecek olursanız... Rıza Çalımbay’ın sarf ettiği, “Yeni sezon öncesinde zaten bir rapor da sunacağım” cümlesinden.



Fazlasını FANATİK’e söyledi



Rıza Çalımbay ile kısa süre önce buluşmuş, bir röportaj yapmıştık. Orada aynı cümleyi kurmuş hatta eklemişti: “Ben sadece mukavele peşinde koşmam. Türkiye’de çok uzun süreli imzayı bir tek milli takıma atarım. Ancak her çalıştığım kulübe bana kattıklarından ötürü borcum vardır. Ayrılmadan önce mutlaka çok detaylı bir rapor hazırlarım, sunarım, paylaşırım. Bunu Trabzonspor’da da mutlaka yapacağım. Önemli tespitlerimiz oldu.”



Ağaoğlu sıcak bakıyor



Bu, daha Muharrem Başkan ayrılmadan önceydi. Başkan ayrımı gözetmeden, Trabzonspor’un kıymetini bilerek çalıştığını, çalışacağını söylerken yani... Yeni Başkan Ahmet Ağaoğlu, Rıza Çalımbay ile ilgili de hiç olumsuz düşünmüyor. Zaten gündemi Rıza Hoca ya da transfer değil. Mali durumu düzeltmek. Bu nedenle Çalımbay’ın sözlerinin özetinde bir istifa ya da veda yok. Görev süresinin bir röntgeni var.