Kulübe için büyük şans Gazetemizin yazarlarından Serhat Demirtaş, Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İdeal diyebileceğimiz kadrosunu bulan Trabzonspor’da bugün itibariyle minimum 3, maksimum 5 oyuncu Rize maçında oynamayacak. Bu, formda oyuncularıyla sistemini daha iyi işleten Ersun Yanal için olduğu kadar sahaya çıkacak kulübe oyuncuları için de bir sınav. Hatta daha da önemlisi büyük bir fırsat. Çünkü bu tip durumlar dışında da ‘hazır’ olduklarını göstermeli, oynayanla-bekleyen arasındaki makasın uçlarının sanıldığı kadar açık olmadığını kanıtlamaları gerekir. Yani asları büyük oranda belli oranda netleşen teknik direktör Ersun Yanal’ın yeni sezon kadrosunda olup olmayacakları böyle anlarda netleşecek. Eğer Çaykur Rize maçında kulübedekiler asları zorlayacak bir performans ortaya koyarsa, bu durum önümüzdeki haftaların Trabzonspor’una da çok olumlu yansır.



