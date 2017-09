Duygulara tercüman; Magdalena Sebestova

Gazate yazarımız Serhat Demirtaş, Trabzonspor'daki gelişmeleri değerlendirdi. Taraftar soruyor özetle; “Durica neden bu kadar kötüsün?” diye... Yanıtı Slovak oyuncunun eşi veriyor; “Kör müsün! Hayatında stoper oynamamış biriyle (Okay) oynuyor, yani tek oynuyor” diyor. Bu kadar transfere rağmen yaşanan sıkıntının özetini yengemiz yapıyor, ağzına sağlık. Trabzon’un son dönemlerin en iyi kadrosunu kurduğunu söylemek abartılı olmaz. Tek bölge hariç; defansın ortası. İlk imzayı Serdar Taşçı’dan bekliyorduk ama uzadıkça uzadı. Koca transfer döneminde, acil ihtiyaç olan stopere gerekli takviye yapılamadı.



Bu kadar para harcarken...



Sıradan bir takım olsanız, vereceğiniz paralar vasat altı olsa işin zorluğunu anlamak mümkün. Fakat standartların üzerinde paraları gözden çıkarmış bir kulüp durumundaki Trabzonspor’un koskoca yaz döneminde aradığı özelliklere sahip 1 stoper alamamasını anlamak gerçekten zor. Üstelik Kucka, Sosa ve Burak gibi flaş transferleri başaran bir takımdan bahsediyoruz!



Slovak kontenjanı



Evet, normalde Durica-Uğur’du takımın defans göbeği. Ancak 2 oyuncunun da ikinci toplarda yaşadığı sıkıntı, çabuk bir stoperi zorunlu kıldı. Peki o zaman orada defalarca oynamış, en kötü ihtimalle alternatif olacak Medjani niye Sivas’a gönderildi de demek gayet normal. Tam çözümsüzlük içinde bir ilk yarı geçecek denirken sırf Durica ile Slovakya Milli Takımı’nda da oynuyor, yabancılık çekmez diye Hubocan alındı.



Yenge düşündürmeli



Fakat daha sahada gören yok kendisini. Son maçlarda Durica ve asıl mevkisi ön libero-orta saha olan Okay stoperde. Ve doğal olarak her türlü sakatlık yaşanıyor, önde yapılan bütün işler heba oluyor. Herkesin kafasını kurcalayan konuya ise en net yorumu sürpriz bir isim, Durica’nın eşi Magdalena Sebestova’nın yapması, hem teknik heyeti hem de yönetimi düşündürmeli.



Hubocan’ı kim aldı?



Zira sosyal medyadan eşine yöneltilen ve özetle, “Neden bu kadar kötüsün?” mesajına şu yanıtı verdi bayan Durica: “Kör müsün! Hayatında stoper oynamamış biriyle (Okay) oynuyor, yani tek oynuyor.” Ve bir soru da benden. Hubocan’ı kim istedi, aldı? Ersun Hoca’nın onayı oldu mu? Olduysa neden oynamıyor? Yoksa ona rağmen kilit noktaya transferi kim yapıyor?