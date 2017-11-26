Derbi kadar değerli-5

Serhat Demitaş'ın bugünkü köşe yazısı... Başlıktaki 5, Trabzonspor’un yakın geçmişte yaşadığı şokların bir kısmını temsil ediyor. Çünkü ben kaçıncı kez böyle bir yazı kaleme aldığımı bile unuttum. Adı büyük olan maçlarda hiç kötü sınavlar vermeyen ve yüksek konsantrasyonla oynayan Bordo-Mavililer, ne hikmetle ‘diğer’ karşılaşmaların önemli kısmında çok ciddi hayal kırıklıkları yaşattı. 3 maçta 7 puan toplanan serinin ilk yarının sonuna kadar sürmesi, Rıza Çalımbaylı Trabzonspor için artık olmazsa olmaz bir gerçekliktir.



Zira, faturaÇalımbay’a kalmayacak olsa da Karadeniz temsilcisi kredisini tüketti. İstanbul’daki rakiplerinin fikstürü düşünülürse Trabzonspor’un eğer ikinci yarıya umutlu girmesinin tek formülü bu.



Sosa şimdilik sorun değil



Kağıt üzerinde şu an için ciddi görsel eksiklik Sosa... Görsel diyorum çünkü işlevsel bir katkısı Sosa adının ve CV’sinin çok gerisinde kaldı. Üstelik Trabzonspor’un en güçlü ve alternatifin en bol olduğu mevki de bu bölge. En önemli avantaj ise orta alandaki bağları bir arada tutan Okay Yokuşlu. En az Onur ve Burak kadar belirleyici bir isim olan Okay’ın dönüşü Fırtına’nın kozu olacaktır.



Fobiyi aşma zamanı



Sivasspor’un son Fenerbahçe yenilgisi asla takım kalitesine ölçü olamaz. Son derece dirençli ve tutkulu bir takım durumundaki Yiğidolar’ın son 6 maçta sadece 1 kez o da Kadıköy’de kaybettiğini, evinde de Bursa ile berabere kalıp, diğer 4 maçını ise kazandığını unutmamak lazım. Trabzonspor adınaysa deplasman karnesi hiç parlak değil, galibiyeti yok. O nedenle hem 5 maçlık ilk yarı son viraj serisine iyi giriş hem de dış saha fobisini bitiriş için Sivas mücadelesi büyük sınav.

