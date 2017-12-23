Terim 2-1 önde!

Yazarımız Serdar Dinçbaylı, Fatih Terim'in 4. kez Galatasaray'ın başına geçmesini masaya yatırdı... Fatih Terim 3 kez Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 8 sezon futbolun patronuydu ve 6’sında takımı şampiyon yaptı. Galatasaray’ın toplam 20 şampiyonluğu olduğunu unutmayalım. Göğüsteki 4 yıldızın birinden fazlası Terim’in. Tüm rakamlar Terim’in çok başarılı olduğuna işaret ediyor. O zaman neden birçok Galatasaraylı Terim’in 4’üncü kez takımın başına geçmesinden bu derece rahatsız!



Bunun 2 ana sebebi var:



1- 2013 yılında takım şampiyonluğa giderken Başkan Ünal Aysal’la ters düşüp milli takıma gitmesi. Sebep ne olursa olsun o gidiş en koyu Fatih Terim hayranlarının kalbinde büyük bir yara açtı. Ve bu yara hâlâ bir çok kişi için kapanmış değil.



2- Saha dışındaki söylem ve tavırları nedeniyle ağzıyla kuş tutsa bile adının Galatasaray’la anılmasını istemeyen Galatasaraylılar’ın olması. Bunların haricinde yönetimlere transferlerde büyük paralar harcatması da Terim’ i istemeyenlerin en büyük argümanı.



Neden Terim!



Başkan Dursun Özbek öyle bir zamanda Fatih Terim’i takımın başına getirdi ki yapabileceği başka bir hamle yoktu. Dünya’nın en iyi görünen hocasını getirse bile Terim alternatifini kullanmaması büyük tartışmalara yol açacak, kaybedilen her puanda, “Terim olsaydı” söylemi ile Galatasaray yıpratılacaktı. Durumu sokak ağzıyla özetlersek Özbek, “Çok istediğiniz ve en iyi görünen hocayı getirdim, artık susun” dedi camiaya. Hoca seçimi için şunları söyleyebiliriz:



Bu karambolde en iyisi



Sevenin-sevmeyenin ortak düşüncesi, “Bu karambolde gelebilecek en iyi hoca görevde” olacaktır. Terim ara transfer döneminde Başkan Özbek’in 2018 Mayıs’ı için düşündüğü mali disiplinin dışına çıkmaz ve şampiyonluğa ulaşırsa bu beraberlik mutlu bir şekilde devam eder. Aksi durumda ise tartışmalar katlanarak artar. Bu arada benim konuştuğum rakip takım taraftarlarının tamamı Terim transferinden memnun değil, Galatasaray’ın gücüne güç kattığı düşüncesindeler. Borsa’da işlem gören Galatasaray hisseleri de bir günde yüzde 5 değer kazandı. Bir adım geri çekilip resmin tamamına baktığımızda Galatasaray’ı yönetenlerin bugün için yapabileceği en iyi hamleyi hayata geçirdiklerini söyleyebiliriz.