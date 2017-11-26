Eksik Galatasaray!

Gazetemizin yazarı Serdar Dinçbaylı, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi... Tudor gerçekten bu kez patladı.



Başta basın olmak üzere kendisini eleştiren her kesime kendince ayarı verdi. Anlayan anladı, anlamayanın zaten anlamaya niyeti yok, amaçları bağcıyı dövmek.



Hırvat hocanın seyredemeyenler için basın toplantısında söylediği kısaca şöyle, “Şampiyonluktaki en büyük rakiplerimden Beşiktaş’a 6, 1 maç fazlasıyla Belediye’nin takımına 3, Fenerbahçe’ye de 9 puan fark attım, daha ne istiyorsunuz”.



Fernando ve Feghouli de yok



Sezon başında sihirli değneği olan bir peri bugünkü sıralamayı sunsa sanırım Dünya’daki tüm Galatasaraylılar kabul ederdi. Bu lafı söylemeyi unuttu Tudor. Bir de bütün hafta “Alanya eksik” haberlerine, “Bende de Fernando ile Feghouli yok” diye çemkirerek cevap vermedi. İki takım arasında kadro açısından çok fark var ama neticede eksik eksiktir. İki takım da sahaya 11 kişiyle çıkıyor.



Bir gün kral bir gün soytarı



Gazetelerde bir de Başkan’ın Florya ziyareti haberleri var ki tam evlere şenlik.



Hadi şu ana kadar yazılanlara “Yorum” diyelim. Dursun Özbek’in tarzı değil gidip Florya’da esip gürlemek. Onda, Aziz Yıldırım’ın hocasına, futbolcularına ve taraftarlarına karşı takındığı sert tavırları göremezsiniz. “Dursunsilin” haberleri bekleyemezsiniz Galatasaray’ın herhangi bir başkanından. Kültür ve düşünce farkı var arada, hayata bakış farkı var.



Tudor’un derdi bir gün kral bir gün soytarı olmak. Çalıştıklarını, emek sarfettiklerini ve bunun karşılığında da saygı görmek istediklerini belirtiyor, basından istiyor bunu özellikle. Eleştirilerimizi yaparken karşımızdakilerin de insan olduğunu unutmamamız gerekiyor.



Felsefenin sonu yok, Tudor’un da durumu sportif bilgilerin dışında; hata da yapıyor doğru da. Kararları kendini bağlar. Başarısız olunca kalamayacağını bildiği için herhalde en çok o başarılı olmak, derbiler kazanmak, şampiyon olmak istiyordur. “Futbolu bilmiyor” diyenlere de şöyle cevap verirdim onun yerinde olsaydım:



“Hade len, 7 sene Juventus’ta kara kaşım kara gözüm için oynatmadılar herhalde beni.”