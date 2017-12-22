Transferle örtmek!

Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ı değerlendirdi... Beşiktaş; Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda tam gaz yoluna devam ediyor. Bu yönetim için hem iyi, hem de kötü. Olumsuzdan başlayalım. ‘Yaptığım her icraat, aldığım her karar doğru’ havası yaratıyor. Olumlu olan ise rahat çalışma ortamı yaratması... Takım iyi olduğu için geride ne varsa, toptan ikinci plana atılmış hissi var. Peki gerçekten böyle mi, ona da göz atalım.

Biz de böyle sanıyorduk, ancak değil. Kulüp çevresinde bir ‘konsey’ oluşturulmuş. Bekliyorlar... Ben bu konseye; ‘Kara Muhalefet’ diyorum. Zira sadece olumsuzluklar üstünde politika yapıyorlar. Herşeyi biriktirip, bekliyorlar. Ne zaman ki takım düşer (ki hiç sanmam) ortaya çıkarlar...



Neler var neler...



‘Konsey’in oluşturduğu ‘Kara Muhalefet’te ciddi iddialar da yok değil. Kulübün bir yılda ödediği 4.5 milyonluk danışmanlık ücreti... İlgili firmaya kim ne danışmış bu kadar!. Aynı süre içinde 2 milyonluk hukuk bürosu faturası. Kulübün avukatları hatta avukat yönetici varken, hangi davalar için bu bütçe kullanılmış. Kocaeli Birlikspor’a kaptırılan 1.2 milyonluk miktar. Mitroviç başta olmak üzere transferlerde fahiş rakamlar. Yöneticilerden sosyal medya hesaplarına ödenmek için toplanan paralar. Kulüpten farklı şirket üstünden gösterilen çakma faturalar karşılığında maaş alan sözde danışmanlar... Konsey listesi böyle uzayıp gidiyor. İlginç olan yönetim içinden de destek alması.



Torunoğulları aday mı olacak?



Hatta yönetimden 2019 da seçimde başkan adayı olarak Erdal Torunoğulları’nın başkan adayı olacağı da konuşuluyor. Bir dönem transferde yaptığı başarılı operasyonlar ile öne çıkan genç yönetici, adaylık konusunda resmi açıklama yapmadı. Ancak eski yönetici Seyit Ateş, Torunoğulları’nın bunu açıklayıp çalışma yaptığını ileri sürdü. Ateş ortaya delil koyamasa da, söylemlerinde iddialı. Bir diğer iddiası da, stadın normal maliyetin en az üç katı daha yüksek rakamlara yapıldığı. Eğer Ateş’in; ateşi çıkmayıp normal ise söyledikleri ve hepsi belgeli dediği bu konu da ilginç.



Başkan’ın gündemi transfer



Beşiktaş’da perde arkasında bu ve benzeri gelişmeler yaşanırken vitrinde çok farklı gündem var. Başkan Orman, ara transfere sarılmış durumda. Başkan, Kartal’ın Münih takımını eleyebileceğini düşünüyor. Aslında bir hesaplaşma peşinde. Şöyle ki; temmuz ayı... Çin’de temaslarda bulunan Orman, Bayern’li yetkiler ile yemekte karşılaşıyor. Almanlar, Beşiktaş’ı küçümseyen imalarda bulunuyor. Orman orada patlıyor: “İnşallah kurada karşımıza çıkarsınız, bu kibrinizi sahada yüzünüze vururuz!” diye hayıflanıyor..



İşte bu hesabı kapamak için Orman, Münih’in karşısına mutlaka takviyeli çıkmak istiyor. Gündemde birçok isim var. Kaynak da hazır. UEFA kriterleri için oyuncu satışı ile bütçe dengesi kurulacak.

Kartal, Alman devini kupa dışına atar mı, neden olmasın. Ancak sonuç ne olursa olsun, ara transfer lige yansıyacak. Ve şampiyonluk gelecek. Bu da Konsey’in yaptığı ‘Kara Muhalefeti’ tamamen karanlığa gömecek gibi.



