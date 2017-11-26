Ligde uçamadı

Gazetemizin Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Kartal, ligde hiç hesapta olmayan iki puan daha bıraktı. Porto yorgunluğuna, buz gibi hava ve Galatasaray ile oynanacak olan derbi stresi de eklendi. Hücum ağırlıklı futbolunu bir türlü sahaya yansıtamayan Güneş’in ekibi, Malatya’nın etkili direnişini kıramayıp, zirvede önemli kayıp yaşadı.



Yorgun mu ne!



Beşiktaş, tüm enerjisini Porto önünde harcamış gibiydi. Skora direkt etki yapabilecek isimlerden Talisca hiç yoktu. Atiba ve Tolgay vasatı aşamadı. Kanatlarda oynayan Babel ve Quaresma da iyi niyetten öteye geçemediler. Geriden Adriano etkili destek vermedi. Gökhan da limitleri zorlayamadı. Böyle olunca da, Cenk pas alamadı. Koca ilk yarıda Beşiktaş; karşı kaleye gollük tek şut atamadı.



Malatya direğe takıldı



Ev sahibi takım ise maça çok temkinli başladı. Oynamaktan çok, oynatmamayı düşündü. İlk dakikalar içinde bir de pozisyon bulup, direğe takıldı. Orta alan ve savunmayı kalabalık tutup, bir puan için gücü ölçüsünde iyi mücadele etti.



Çift forvete dönüş



Güneş, ikinci yarıda Negredo hamlesi yaparak, çift forvete döndü. Ancak, orta alan ve kanatların verimli olmaması yüzünden, kaleden uzak kaldı. Atak denemeleri, tehlikeli bölgenin dışında eridi. Kendine pozisyon yaratıp şut atan Babel de, yorgunluktan olacak, bu özelliğini hiç kullanmadı. Negredo’nun kafa şutu üst direkte patladı, o kadar.

Malatya, evinde oynamanın avantajı ile oyun disiplininden hiç kopmadan maçı başladığı gibi bitirmeyi bildi.