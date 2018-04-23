Güneş zirveye doğdu

Gazetemizin muhabirlerinden Orhan Yıldırım, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi... Kupa derbisinde yaşanan olaylar.. Atiba ve Pepe’nin yokluğu.. Yarıştaki diğer rakiplerin kazanması.. Bu olumsuzluklar Kartal’ı sarstı. Ama yıkamadı. İlk yarı öne geçmesine rağmen bocalayan Güneş’in ekibi, ikinci devre açıldı. Yıldızları ile sonuca gidip, Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini bir kez daha ortaya koydu.



Golü attı, yattı



Beşiktaş maça istekli başladı. Taraftarın da müthiş desteği ile ilk dakikadan itibaren yüklendi. Yeni Malatyaspor, baskılı oyun karşısında kabuğuna çekildi! Herkesin beklentisi farklı skor üstüneydi. Bir de 13’te Negredo’nun golü gelince, umutlar iyice arttı.. Ancak ne olduysa bu golden sonra oldu. Kartal durdu. Bununla da kalmayıp rakibine yol verdi.



Fabricio ikramı



Beşiktaş’ta Talisca, Babel ve Oğuzhan tutuk başladılar. Negredo golün dışında yoktu. Quaresma’nın bireysel ataklarına, arkadan Adriano ve Caner destek olsa da, skor artmadı. Buna bir de 33’te, Pereira’nın vuruşunda; Fabricio’nun içeri tokatladığı gol eklendi.



Uçan tekme serbest



Hakem kararlarının sürekli maçların önüne geçmesine bir yenisi eklendi. Yeni Malatyasporlu Murat, Quaresma’ya resmen uçan tekme attı. Net kırmızı kartlık pozisyona sadece sarı çıktı. Profesyonel bir oyuncunun, meslektaşına böyle bilerek yaptığı hareketi anlamak da mümkün değil.



Kilidi Talisca açtı



Her geçen dakika gelmeyen gol, stres yarattı. Sadece saha değil, tribünlerde de gerilim zirve yaptı. 81’de yılların tecrübesi Adriano, soldan ‘al da, golünü at’ dercesine kesti. İyi yükselen Talisca uzak köşeye bıraktı: 2-1. Beşiktaş bu kez işi ciddiye aldı. Ataklarını daha da sıklaştırdı. Maça son noktayı bitime iki dakika kala Q7 koydu. Portekizli, serbest atıştan skoru 3-1 olarak belirledi.