Güneş bir ilki denedi Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Valladolid maçını geride bırakan Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Beşiktaş-Valladolid maçını bir başka gözle takip ettim. Beşiktaş sistem içinde, sistem değişimi yapıyor izlenimi verdi. Klasik oyunda olabildiğince olumlu pas yapıp böylece top hakimiyeti ön planda olan anlayış vardı. Güneş, bu kez farklı bir şey denedi. Tek pas, hızlı atak. Öyle ki, ideal kadronun yokluğunda forma giyenler, üst üste üç pas yapmadılar. Sahayı enlemesine bir tek Oğuzhan kullandı. O da mecburiyetten. Güneş’in takımı sürekli dikine oynatması farklı başlangıç oldu.



Apaçık mesaj verdi



Güneş bununla da kalmadı. Fabricio’yu 90 dakika oynattı. Tolga’yı tribüne gönderdi. Boyko’yu kulübede tuttu. Miloseviç ve Franco’yu son dakikalara doğru oyuna aldı. Bunun anlamı şu; bu isimleri kadroda görmek istemiyorum. Aras idmanlarda iyiydi. Bunu maça taşıyamadı. Şimdilik mecburiyetten kalan Mustafa, gol atmasına rağmen Cenk’in gerisinde. O da Ömer ayrıldığı için kadroda.



Caner sakin olmalı



Uzun süre sahalardan ayrı kalan Caner Erkin, futbola aç. Ancak saha içinde çok agresif. Sinirli. Sürekli gereksiz konuşmalar ve el kol hareketleri içinde. Caner büyük tecrübe. Yeteneği tartışılmaz, kalitesi de. Bu sezon beklentiler büyük. Hepsine karşılık verebilecek kapasitede. Ancak sakin ve soğukkanlı olmalı. Böylece hem daha etkili olur, hem de fiziksel anlamda geri düşmez.