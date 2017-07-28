Başkan hocayı bırakmaz Gazetemizin muhabirlerinden Orhan Yıldırım, Milli Takım - Şenol Güneş ihtimalini değerlendirdi.

Milli takımdan Fatih Terim gönderildi. Sanmayın ki, Yıldırım Demirören gönderdi. Terim’i o koltuğa oturtanlar, aynı şekilde kaldırdı. Bu olay sonrası Şenol Güneş ismi öne çıktı. Beşiktaş dışındaki hemen hemen herkes Güneş’in göreve gelmesini istiyor. Özellikle de, Fenerbahçe ve Galatasaraylılar! Nedeni malum...



İlk ağızdan dinledik



Önceki akşam, yani Terim’in görevine son verildiği gün, Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş ile yemekteydik İspanya’da... Tekrarlarsak açıklamalar şu yönde. Orman, “Kimse çıkıp vatan millet edebiyatı yapmasın yalandan. İki yıllık sözleşmemiz var, yola devam edeceğiz. A Milli Takım için Şenol hocamızın dışında da çok değerli isimler mevcut” dedi.



Ve Güneş açıkladı...



Şenol hocanın aklı Milli Takım’da, bu net. Ancak şimdi değil. Eskiden kalma bir hesaplaşması var. “Milli takımdan giderken yapayalnızdım. Yanımda hiç kimse yoktu. Milli Takım’a her zaman destek olacağım. Hepimizin takımı. Bunun için illa görev almak gerekmiyor. Ben de söz ağızdan çıkar. 2 yıl buradayım. Zaten söz hakkı ben de değil başkanda...” diyerek noktayı koydu.



Başkan’a inanın



Bundan önce başkan Yıldırım Demirören; Del Bosque, Ertuğrul Sağlam, Tigana, Schuster, Rıza Çalımbay gibi isimler için, “Ben giderim Del Bosque kalır, Tigana geleceğimiz, Rıza kardeşimiz, Ertuğrul evladımız.” türünden konuşmalar yaptıktan sonra yolları ayırdı. Her konuda olduğu gibi, söylediği ile icraatları hiç tutmadı. Orman ise tam tersi, ne diyorsa onu yapıyor. İstenilen başarı gelmez, hoca değişimi olur, o ayrı konu. Ancak şuna emin olun; bu aşamada Güneş’in A Milli Takım’a gitmesi söz konusu değil. Buradan aldığımız duyum; Demirören’in Lucescu’yu istediği. Herkes biliyor ki, Demirören federasyonu atama ile geldiği için, hoca konusunda da tek başına karar verecek iktidara sahip değil.



Orkan çok güçsüz



Yeni transfer Orkan Çınar takıma katıldı. Almanya altyapısı görmüş, yetenekli bir genç. Tekniği üst düzeyde. Topa hakim, iki ayağını kullanıyor. Fakat çok güçsüz. Çift kalede Adriano ile sık sık karşılaştılar. Hep yerde kaldı. Brezilyalı’nın vücut darbesine karşı koyamadı. İkili mücadelede direnç gösteremedi. Daha açık özetleyelim; Adriano, ‘ezdi, geçti’ Orkan, ne yapıp edip, gücüne güç katmalı.