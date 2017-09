Avrupa Kartalı

Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasını yazdı. Şampiyonlar Ligi ilk maçına deplasmanda Porto zaferi ile başlayan Beşiktaş, dün gece de Leipzig’e acımadı. Gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan gecede, ilk yarıda işi bitiren Kartal, zirvedeki yerini korudu. İlk kez bir Alman ekibini deviren Güneş’in ekibi bu anlamlı galibiyet ile tarih yazdı.



Leipzig baskıya boyun eğdi



Öyle kolay değil. Ligde hakem kararı ile yenil. Ortalık toz duman olsun. Hemen akabinde grubun en iddialı takımlarından Leipzig önüne çıkmak. Kartal, yüreğini ortaya koyup maça başladı. Güneş, ekibini karşılaşmaya iyi motive etmiş. Aynı şekilde de, tribünleri dolduran binler, müthiş destek verdiler. Öyle ki, Alman ekibi top ayağına geldiğinde, kulakları sağır eden ıslık sesinden, ne yapacağını şaşırdı. Baskı altında ezildi.



Babel affetmedi



Beşiktaş’ın golcüsü Cenk, bu kez gol attıran isim oldu. Milli golcü 11’de soldan girip, ortaya bıraktı. Babel klas şutla topu ağlara bıraktı: 1-0. Öne geçen Beşiktaş daha kontrollü oynamaya başladı. Quaresma, Talisca ve Babel’in bireysel atak girişimleri ile tehlikeler de yarattı. Ortada; Atiba-Oğuzhan ikilisi, oyunu her iki yönde çok iyi oynadılar. Caner ve Medel fazla risk almayıp, takım savunmasını önde tutan isimlerdi. Alman ekibi, büyük taktiksel hataya düşürüldü. Devrenin sonuna doğru skoru tutmak isteyen Beşiktaş, oyunu kontraya çevirdi. Leipzig savunması da önde kaldı. 43’te Quaresma sağdan kesti, Talisca kafa ile ilk devrenin skorunu belirledi: 2-0.



Risk faktörü



İki farklı geri düşen Leipzig, ikinci devreye her türlü risk alarak başladı. Topu sürekli ayağında tutup, Kartal’ın üstüne geldi. Alan savunmasını iyi yapan Kartal, açıklar verse de, rakibi kaleden uzak tuttu. Oyunun sıkıştığı anda stat ışıklarında yaşanan arıza ise mola gibi geldi! Bu yarıda bir topu üst direkten dönen Leipzig, her geçen dakika puan çıkarma umutlarını tüketti.



Güneş’in hamleleri



Kenar yönetim sakatlanan Medel’in yerine Necip değişikliğine gitti. Güneş, orta alanda yaşanan sıkıntıyı aşma adına Tolgay’ı bu bölgeye dahil etti. Daha sonra taze kuvvet olarak Negredo görevlendirildi. Büyük çekişmeye sahne olan dev maçtan galibiyet ile ayrılan Kartal, taraftarını mest etti. Grupta liderlik koltuğunu bırakmadı.