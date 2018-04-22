Timsah ayakta

Deplasmanda üstüste tam 7 maç kaybeden Bursa, Karabük’te hayata döndü. Yeşil-Beyazlılar, zayıf rakibini 4-1yenerek puanını 36yaptı, tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaştı. Türk futbolu kötülük çukuruna batmış. Yanlış yönetimler olduğu kadar; kötü kalplerle ekilen nefret tohumlarının yansımalarını görüyoruz hep birlikte. Anadolu’da da işler aynı. İşçi kentinin tek keyfi futbol. Yani Karabük’ü bu noktaya getirenlerin çaldıkları yalnzıca para değil, aynı zamanda bir kentin mutluluğunu da alıp gittiler. Ortada böyle bir enkaz varken futbol anlatmak manasız. Sabah zengin uyandıklarını sanan o kötüler, günün sonunda aslında en fakirin kendileri olduğunu anladıklarında iyilik kazanacak yine. Üst üste 10 maç kaybeden Ünal Karaman’ın öğrencilerine karşı 4-1 kazanan, 139 gün sonra deplasmanda yüzü gülen Bursa cephesine de iyi gözle bakalım.



Arkasında durulsun!



Yönetimin forvet transferindeki hatasını; Le Guen’e 8.75 milyon TL emeklilik ikramiyesi ödeyerek örtmeye çalıştığı Yeşil- Beyazlılar’ın sahip çıkabileceği bir hocası var artık: Mustafa Er... Geçen sezon ateşten gömleği giyen genç antrenörün kapatıldığı cam; yine acil durumda kırıldı ve o da üzerine düşeni yapıyor. Değeri bilinirse önce Bursa, sonra Türk futbolu bir teknik adam kazanacak. Ama arkasında ‘tutmak’ için durulursa; itmek için değil. Maça gelince... Batalla, Sow, Barış, Stancu attı, Timsah kazandı. Murat Akın’ın tek sayısı ise buruk bir teselli ev sahibi için.