Sinan Gümüş 3’ledi aslanları sevindirdi

Gazetemizin yazarlarından Oğuz Dizer, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını yazdı. Galatasaray büyük avantaj yakaladığı gecede, uzun süre acemilikleriyle ‘pes yani!’ dedirtti... İyi ki Sinan Gümüş 83’te altın golüyle 3’ledi de, aslanları sevindirdi. Gomis hamlesiyle henüz oyunun başında 1-0 öne geçen konuk, 2’yi de yakalamasına rağmen, ev sahibinin istek, hamle ve baskısı karşısında, yoğun sıkıntı yaşadı. Galatasaray’ı bunalımdan Tzavellas kurtarmaya çalıştı 17’de, Mariano çok şık bir orta yaptı ve Alanyalı topu ‘çıt’ kendi ağlarına taktı: 0-2. Deplasmanda yakalanan avantajın Galatasaray’ı rahatlatıp, hakimiyeti eline alacağını zannederseniz, yanılırsınız.!



Bir şampiyonluk çıkarırsa!



Rodrigues 30 milyon Euro ettiği günden itibaren, 5 para edecek futbol örneklemiyor. Onun kaptırdığı topla buluşan Fernandes çok şık attı: 1-2 oldu ve 53’te yine Rodrigues’in kaçırdığı büyük fırsatın ardından Alanyaspor penaltıdan 2-2’yi yakaladı. Uzun lafın kısası Galatasaray deplasmanlarda ev sahibi tasallutundan asla kurtulamayıp, zaman zaman çaresizlikten öteye geçemiyor. Savunmada yerleşim ve kademe sıkıntıları had safhada. Fatih Terim bu yapıdan bir şampiyon daha çıkarırsa bilinizki camiadan alacağı, daha çok dua ve Rabbimizin büyük yardımı var.



Gecenin sorusu



Alanya tribünlerinden dostlar sordu ‘Galatasaray bu futboluyla şampiyon olur mu?’ Bu futboluyla işi çok zor dedim ben de...



Maçın starı



Sonradan dahil oldu ama altın golüyle 3 puanı buldu... Sinan Gümüş...



Maçın olayı



Rodrigues mutlaka sorgu odasına alınmalı. Atması gerekeni atamayan, kaptırmamasını gerekeni kaptıran beyefendi ne yapıyor arkadaş?



Kısa mesaj



Fatih Terim bir ordinaryüs operasyonu tadında ameliyata müdahale etti ve hamlesiyle ölümcül hastayı morga gitmekten kurtardı, Tabii ki kutlanmalı.