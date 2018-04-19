‘Narkolepsi’ olabilir mi?

Gazetemizin yazarlarından Oğuz Dizer, Galatasaray-Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi. Seleznov 2’si tabelaya geçen, 1’i ofsaytla geçiştirilen, birbirinin kopyası 3 golü 35 dakikanın içine sıkıştırdığında, düşündüm! Fatih Terim’e Akhisarspor’un; Trabzon, Bursa, Fenerbahçe ve daha nice deplasman sürprizlerinden hiç bahseden olmamış! Aksi halde böylesi zamazingosu bozuk bir savunma ve orta saha kurgusu, katiyen kurgulanmazdı. E bağırsaklar tutmayınca, “cır - cırrrr - cırrrrrr” gidersin zaten. 4 - 28 ve 35’te Seleznov’un filelerle buluşan, ikisi kayda geçen gol vuruşları ardından; 53’te Muğdat dikkatli vursa 0-3’le bitecek, midende zannettiğin tur için, 180 dakika sonunda, ancak sifonu çekip gidecektin.



Maicon 77’de, ötekiler 90’da tursuz gitti zaten! Galatasaray’ın büyük mutluluklarla kapattığı haftalar ardından, ‘narkolepsi’ benzeri rahatsızlıklar yaşadığı kanaatindeyim. Nedir bu? Uyku kontrol mekanizması bozulması ve beraberinde yaşanan çeşitli dertler! Nöroloji uzmanları konusu yani. Ama dün gecenin futbolcuları ve halleri bana ‘narkolepsi’ olabilir mi dedirtti. Siz ‘Galatasaray futbolcusuyum’ diyor ve o şerefli üstelik çok pahalı formayı giyiyorsanız hakkını verecektiniz... Veremediniz!



Gecenin sorusu



Sezonu yurt içinde ve al gülüm ver gülüm makamında geçiren Galatasaray futbolcularının; 3 günde bir maç oynayacak dayanıklılıkları yok mu?



Maçın starı



Seleznov... Absolut tek kelimeyle mükemmeldi, Ukraynalı oyuncu.



Maçın olayı



Okan Buruk’un çok doğru oyun planlaması ve futbolcularının mükemmel konsantrasyonu. Kupa müsabakalarının 180 dakika oynandığını bilenlerle, 90 dakikada halledildiğini zannedenlerin örnek alınası mücadelesi...



Kısa mesaj



Galatasaray beş para etmez milyon Euro’luk futbolcu kılığındaki bir takım zerzavatlardan ya kurtulacak, ya da kurtulacak... Aksi halde o tiplere güvenenlere de, yazık olacak!