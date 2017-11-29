Kandil lokması İstanbul’dan...

Gazetemizin yazarlarından Oğuz Dizer, basketboldaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sakaraya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi. Basketbol ligimiz birbirinden güzel müsabakalar sunuyor sporseverlere. Fakat özellikle sportmenlik dışı fauller konusunda, hakemlerimizin refleksle ard niyeti birbirine, asla karıştırmaması lazım. Aksi halde bu uygulama modeli ve hatalı çalınan düdükler nedeniyle çok baş ağrısı yaşanacak !



Oyunun bitmesine 5 dakika kala Jones’e çalınan ve diskalifiye olmasına neden olan centilmenliğe aykırı addedilen faul esnasında Sakaryalı sporcunun ne yaptığına iyice bakmak, bir de o anda tribündeki üstat Costas Rigas’ın yüz ifadesini çözmek gerek.



Sporculara henüz motor gücünden daha kuvvetli, fren sistemi monte edilemedi !



İstanbul BB mükemmel savunma düzeni kuran misafiri karşısında ilk periyot sonrası, Sakaryalılara Kandil lokması tadı verdi ve müsabakayı 58-69 yenik bitirdi. Ertuğrul Erdoğan’ın sporcuları Uğur Dokuyan dışında, adeta rotu çıkmış Metrobüs gibi dağıldı gitti. Ne şut, ne savunma, ne ribaunt etkinlikleri yoktu yani. 2-3 ve 4. Periyot boyunca zabıta baskınına uğramış seyyar satıcıdan farksız, koşuştular.

Selçuk Ernak sporcularını her geçen hafta daha bir takım olma ve şık basketbol gustosu vasfına doğru sabırla taşıyor.



Bu performansta iyi niyetli sporcuların yoğun özverisini, emeklerini görmezden gelemeyiz tabii. Mustafa Fall farkını fark ettirirken, kritik dakikalarda sorumluluk alan ve sağlam oyun karakteriyle beğenileri kazanan Can Korkmaz’ı ayrıca kutlamalıyım. İki sezondur pek ortalarda olmayan Ersin Dağlı bir başka güzel Sakaryalı’ydı. Haftalar geçtikçe performansı gerçek değerlerini tamamen yakalayacak, eminim...



Jones potayı cayır cayır yakarken, olmadık şekilde ihraç edildi. Bu konu mutlaka irdelenmeli. Aynı hal İstanbul BB forması giyen sporcunun da başına geldi. İkisi de o cezayı hak etmemişti. İnsanoğlu’nun robot gibi olmasını beklememek gerek. Hakem kardeşlerimizde de, daha fazla özen lazım tabii. Düdüklerimiz çok güzel götürdükleri ve sahadaki sporcuların da çok iyi niyetle, centilmence oynadıkları maçı bu ihraçlarla gölgelemeseydiler keşke!



Basketbol adına keyifli, Sakaryalı’lar adına çok güzel bir İstanbul gecesiydi...