Elektro şok!

Yazarımız Oğuz Dizer, Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol karşılaşmasını değerlendirdi. Galatasaray baştan sona önde götürdüğü ve nasılsa kazanırız temposunda sürdürdüğü oyunda, mükemmel coaching ustalığına kurban olup, son anda öyle bir tepe takla gitti ki... Aman da aman, yoksa ‘elektro şok’ dedikleri acaba bu mu yani? Selçuk Ernak ve gencecik sporcularının, oyun disiplini ve kazanma arzularına ‘helal olsun’ demekten kendimi alamıyorum.



İlk yarıda Ernak’ın kurduğu tuzağı ben sezdim fakat Galatasaray cenahı nasıl çözemedi hayret ettim! Preldzic ve Ege’nin çoşkulu oyunlarına izin veren Sakarya BB koçu, bir ara farkın ev sahibi adına 14-15 sayılara varmasına rağmen, kendi oyun planından asla vaz geçmedi ve son topta öne, bir geçti pir geçti! Ve final sahnesinde Gladyatör Metecan ile Spartaküs Fall sahnede ve şahaneydi...



Uzun oyuncu problemi yaşadığından ve kenarda kurgulanan setlerin, başarıyla parkede uygulanıp bol şut pozisyonu üretilmesine rağmen, sayıya çevrilememesinden şikayetçi oldu Erman Kunter. Acil oyuncu transferinin çare olabileceğinden söz etti. Bu arada Sarı-Kırmızılı ekibi son anda geçen misafir kadronun ekonomik değeriyle, Galatasaray basketbolcuları arasındaki tantanalı farkı acaba aklına getirdi mi ?



Jones sayılarını 20’ye bağladı ve performansıyla yine alkış aldı. Metecan bilindik performansıyla oyunu canlandırıp, rakip direncini cansız bırakmakta pek usta maşallah. Fall ve Haris 10’ar sayıyla büyük sevince katkı yaparken, Nathan, Can, Jankovic ve Mehmet kritik sayıları Tufan ve Ersin’de bu haftaya mahsus dualarıyla, mutlu sonu sağladı 75-77’lik skorla Yeşil Siyahlı armada bir zorlu deplasmanı daha aştı.



Kutluyorum...

