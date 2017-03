Yeter artık Yazarımız Nezih Alkış, Fenerbahçe gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kusura bakmayın ama;

Aziz Yıldırım’ı seversin veya sevmezsin.

İstersin, istemezsin.

İcraatını beğenirsin, beğenmezsin.

Edepli olmak şartı ile ‘istifa’ diye bağırmak da serbest.

Ama küfür...

Orada dur arkadaş.

Ayıptır, günahtır, haksızlıktır, hadsizliktir, çirkindir.

Kendi başkanına, her ne olursa olsun küfür eden kişi bana göre Fenerbahçeli değildir.

Olamaz da...



Cor Pot bizimle dalga mı geçiyor!



Eğer, Cor Pot -ki kendisi Advocaat’ın yardımcısı olur- Hollanda televizyonunda, “Van Persie takımın en iyisi” dediyse...

Ve eğer, “Medyada birçok haber yer alıyor. Ancak bunlara inanmamak lazım” şeklinde bir ifade kullanmışsa...

Benim de yardımcı hocaya birkaç sorum var :

Mesela:

-Van Persie kaç maçta yıldızlaştı?

-Kaç maçı tek başına aldı?

-Fener 2 yıldır puan cetvelinde nerelerde?

Önce bizlere bunların cevabının verilmesi lazım.

Az daha unutuyordum, Van Persie gitmek istemiyormuş.

Ben de olsam bir yere kıpırdamazdım!



Mesut Fener’e nasıl gelecekmiş



İngiltere’de çıkan gazeteler maşallah haber konusunda bizi de solladılar.

The Telegraph, Mirror ve The Sun, 2018’de Arsenal ile sözleşmesi bitecek Mesut Özil’in Fenerbahçe ile dirsek temasında olduğunu yazmışlar.

-Yahu adamın bonservis bedeli 35 milyon Euro.

-Yıllık ücreti, primleri başlı başına bir servet.

-Gelmek için kaç para ister o meçhul.

-Alman Milli Takımı’nın gözdesi.

Keşke Fenerbahçe alabilse.

UEFA kriterlerine göre Fenerbahçe’nin yeni sezonda harcayacağı para da kısıtlı.

O zaman:

Nasıl gelecek çok merak ediyorum...



Bakalım kim kiralayacak?



Emre Mor, Moldova ile yapılan hazırlık maçında harika oynayıp bir de enfes gol atınca transferin gündeminde ilk sıraya oturuverdi.

Borussia Dortmund Kulübü bırakmayacağını ancak gelişmesi için bir yıl kiraya verileceğini açıkladı.

Bizde gelişir mi gelişmez mi?

İşte bu tartışılır.

Beşiktaş’a devre arasında dendi.

Arkasından Fener’in, futbolcunun menaceri ile pazarlığa oturacağı söylentileri yayıldı.

Yazılıyor , çiziliyor.

Peki Emre ne diyor?

Ona, “Arkadaş niyetin ne?” diye soran yok.

Sadece okuyoruz o kadar.



İyi ki Gümüşdağ noktayı koydu



Fatih Terim, yabancı futbolcu kontenjanının 14’e yükseltilmesi kararının arkasında durduğunu söyledi.

Federasyon başkanımız, “Kulüpler Birliği isterse, yabancı kuralını değiştiririz” dedi.

Allah’tan Göksel Gümüşdağ anında noktayı koydu, “14 yabancı ile devam” dedi.

Yoksa iş uzayacaktı.

Karşılıklı demeçler, makaleler, açık oturumlar... Bilen bilmeyen, anlayan anlamayanların görüşleri ile ortalık toz duman olacaktı.

Sözün kısası ‘boş lafları’ dinlemekten kurtulduk.