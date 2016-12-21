Demir yumruk Advocaat Yazarımız Nezih Alkış, Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Advocaat açık yüreklilikle konuşuyor.

Doğruları söylüyor.

Bu yüzden de herkes seviyor.

3 gollü galibiyete rağmen “Kötü oynadık” diyor.

O’nun için disiplin ön planda.

Emenike gibi bir klasa ve de büyük ümitlerle transfer edilen Van der Wiel’e; ligin yarısında şampiyonlukta iddialı olduğu bir yarışta kurallara uymadıkları için yol vermek her babayiğidin harcı değildir.

Hollandalı haklı mı?

Hem de yerden göğe kadar.

Gerekçe olarak kurallara uymadıklarını gösteriyor.

Ve sonra da;

“Bu kurallar herkes için geçerlidir” diyor.

Bir anlamda, diğerlerine, “Kim olursanız olun, formda olmazsanız bu takımda yeriniz yok” mesajını veriyor.

İşte bu yüzden:

Sakatlığı geçen Ozan’ın artık kendine bir çeki düzen vermesi...

Şu ana kadar ligde bir golü olan Fernandao’nun, ‘gol kralı’ olduğu için Bursa’dan alındığını hatırlaması...

Stoch’un, yedeklikten kurtulması için üstün çaba göstermesi...

Volkan Şen’in topla daha az oynaması, çalım sevdasından vazgeçmesi şarttır.



Biraz geç olmadı mı?



Webo, Galatasaray ağlarını iki kez havalandırınca birden günün adamı oluverdi.

Ve anında tweet’ler yağmaya başladı.

En ilginci de:

“Şu Webo’yu gönderenler bir ayağa kalksın bakalım” oldu.

O zaman ben de soruyorum:

İyi de arkadaş giderken çıtınız çıkmadı, 2 gol atınca mı aklınıza geldi?



Niye Musa değil de Van Persie?



Maç öncesi sorsalar:

“Van Persie mi yoksa Sow mu?” diye, cevabım:

“Sow” olurdu.

Baktım ilk 11’de Robin van Persie var, Musa yok.

Robin, Antalya’ya sakat diye gitmedi. Amed’le yapılan maçta da aynı nedenle yer almadı.

Oysa Musa formunun zirvesinde idi.

İşte bu yüzden Musa’nın kulübede oturması hataydı.

Orada Van Persie’nin olması gerekirdi.

Hollandalı’nın sakatlığının tekrarlaması...

Oyundan 11. dakikada çıkması, Fener’in ve Musa’nın şansı oldu.

Kim ne derse desin, Musa, ilk 11’in değişmezi olmalıdır.

Bunu ben değil, herkes söylüyor.



Gitsin de kim gelsin?



Hamza geldi. 3 kupa aldıktan sonra, yönetimle anlaşamadı ve yollar ayrıldı.

353 gün görevde kaldı.

Yerine Mustafa Denizli getirildi.

O da 100. günde işi bıraktı.

Görev Bülent Korkmaz’a teklif edildi.

Şartlarda anlaşma olmadı.

Çaresiz kalan Galatasaray Yönetimi, alt yapı hocası Riekerink’le yola devam kararı aldı.

Hollandalı, Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu yaptı.

‘Bey’ oldu ‘Bay’ oldu.

Şimdi, Galatasaray kötü oynuyor diye tüm fatura O’na çıkarılıyor.

Sahada dolaşan futbolcular O’nun kadar gündemde değil.

“Gitsin” diyenlere ben de soruyorum:

Kim gelsin?

Bari bir zahmet onu da söyleyin...