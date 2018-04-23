Kocaman özeleştiri yapıyor mu acaba?

Gazetemizin yazarlarından Metin Tükenmez, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi. Bu aşamadan sonra büyük takımlar hatta Başakşehir bile zor puan kaybeder. Kalan maçlar içinde sadece bir derbi maçı var. Onu da kaybeden geriye düşer. Bunlar bir yana, benim asıl merak ettiğim, Aykut Kocaman'ın Valbuena ve Fernandoa ile yitirdiği zamana ilişkin özeleştiri yapıp, yapmadığıdır.



Aatif ile Valbuane arasında süren forma yarışı hep Fransız oyuncu lehineydi. Ancak Aatif inanılmaz bir özveriyle mücadelesini sürdürüp, Fenerbahçe için on numara olarak transfer edilen Valbuane'nin önüne geçti. Valbuane'nin topla oynama isteğine karşın Aatif, takım oyununa yatkın bir şekilde topla yerinde ve zamanında oynamanın yanı sıra attığı kritik goller ile de takımının yarışın içinde kalmasını sağlayan önemli oyunculardan biri oldu.



Eğer Fenerbahçe, ligin son maçı oynandığında Avrupa'da mücadele edecek bir konumda olursa bunda Aatif ve Soldado'nun önemli bir payı olacak. Savunmada hiç beklenmedik hatalar yapılark kalesinde gol görse de, Fenerbahçe'nin asıl işlevi forvette yaptığı akılcı ve seyri hoş olan ataklarındadır. İşte, o atakların ikisinde hem kolay hem de aklın önderliğpinde hazırlanmış goller buldular.



Bu arada, sezon başında Isla ile geçen günlerin içinde yaşanılan sıkıntılar göz önüne alındığında Şener'in görev aldığı her maçta yüreğini ortaya koyması dikkate alınmalıdır. Şener Özbayrak çok da dikkate değer oynamasa da görevini hakkıyla yapan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.



Valbuena elbette ki Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri. Nitekim oyuna girdikten sonra güzel bir gol de attı. Ancak sonucun alınmasında neredeyse garanti olan bir durumda atılan gol ile, skorun henüz belirgin olmadığı bir anda kaydedilen gol arasında anlamlı bir fark vardır. Valbuane'nin, Aatif'ten formayı alması için öncelikle bu farkı yaratması gerekir. Ne var ki buna zaman yok!



