Futbol yok, goller güzel...

Yazarımız Metin Tükenmez, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Ligin zirvesindeki takımların hücum varyasyonlarına baktığımızda, en kötüsünün daha doğrusu bilgiye, plan va programa dayalı oynamayan tek takımın Beşiktaş olduğunu söylemeliyiz. Quaresma'nın orta demeye bin şahit gerekli kaleye doldurduğu toplardan gol bulmaya çalışan Beşiktaş eğer ligi şampiyonlukla kapatırsa, adına "rastlantı şampiyonu" dersek çok da haksızlık eder miyiz bilemiyorum?



Oyunun içinde sadece iki pozisyona baktığımızda, Beşiktaş'ın iyi ile kötü yüzünü görmüş oluruz. Henüz oyunun başında yine kale önüne doldurulan bir rastlantı atağında top Negredo'nun önüne düşüyor. 7 metre 32 santimlik kalenin, İspanyol santrforun konumuna göre bir metrelik sağ tarafında kaleci ve bir savunma oyuncusu var. Oysa altı metrelik kısım bom boş. Negredo o bir metrelik kısmın içindeki kaleci ve savunmacının üzerine vurdu, gol oldu. Bilinçsizce yapılan bir vuruşun sonucunda Beşiktaş öne geçti.



Quaresma'nın onlarca defa "orta" adı altında yaptığı top doldurma işleminden sonuç alamayan Beşiktaş, Adriano ile "gerçek bir orta" yapınca Talisca'nın kafası ile golü buldu. Orta ile top doldurmanın ya da karanlığa kurşun sıkmanın farkını da böylece görmüş olduk. Malatyaspor'un attığı golde bir şey daha gördük: Vida ile oynanan her maç Beşiktaş için kayıp. Neredeyse altı pas içinde topu istediği gibi oynayan rakip futbolcu ve bu oyun çabalarına karşılık veremeyen Hırvat savunmacı Beşiktaş'ın ağrıyan karnı durumunda.



Caner çok güzel ortalar kesiyor.Gerçi çoğu kesik olduğu için kısa kalıyor. Gene de bir itirazımız yok. Ama hepsi o kadar! Rakip sol tarafını kapayınca hiç bir işe yaramıyor. Ağır olduğu için adam geçemiyor, kilosu nedeniyle çok koşmaya çalışınca da bedeni tepki olarak sakatlığı devreye sokuyor. İnsan vücudu öylesine muhteşem bir yapı ki, daha büyük olayları önlemek için adale sakatlığını devreye sokuyor.



Caner'in yavaş, Babel, Talisca, Oğuzhan'ın formsuz, Negredo'nun yalnız başına kaldığı bir maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Rastlantı bir takımın bu denli yanında oluyorsa o ekibin sahip olduğu birtakım değerler var demektir. O değerler Galatasaray maçında devreye girmeyebilir. Malatyaspor maçı rastlantılar ile kazanılabilir ama Galatasaray'dan bu oyun ile, kendi evindce puan almak bu denli kolay olmaz...

