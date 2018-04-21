Deplasman fobisi mi?

Fanatik.com.tr yazarlarından Metin Tükenmez, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Galatasaray'ın deplasmanlarda kötü oynamasına "deplasman fobisi" yakıştırmasını kim yaptı bilemiyorum ama bu söylem çok uzun zamandır dillerde dolaşıyor, bir hayli de yandaş bulmuş durumda. Oysa böyle bir şey yok! Dün akşam kazandığı maçtan sonra ligin lideri olma özelliğini koruyan bir takım için deplasman korkaklığı ya da kaygısı çok da gerçekçi değildir.



Peki Galatasaray deplasmanlarda neden kötü oynuyor ve evinde hiç maç yitirmezken deplasmanlarda neden 7 yenilgi alabiliyor? Bu konuda bir fikrim var, sizinle de paylaşmak isterim. ne kadar doğru olduğu tartışılır ama değişik bir yaklaşım olduğu kesin!



Galatasaray'ın orta alan oyuncuları ve ileriye dönük oynayan futbolcuları son derece becerikli ama bhuna karşın yumuşak sitilli oyuncular. İç sahada özellikle de seyirci baskısı altında kalan, endişe içinde oynayan rakiplerine büyük bir baskı yapabiliyorlar. Ne var ki, deplasmanlarda sert savunmaların arasında aynı becerilerini gösteremiyorlar. Geçen hafta olağanüstü bir gol ile galibiyetin kapısını aralayan Mariano dün akşamki karşılaşmada, baskı altında verdiği bir kötü pas sonucunda Serdar Aziz'in penaltı yapmasına neden oldu.



Galatasaray savunmasında Serdar Aziz ve Maicon zaten rakiple bire bir kaldıklarında çok kötü oynuyorlar. Bu savunmacılarla Galatasaray'ın oyunu kontrol etmesi kolay değil. O zaman yapılacak iş daha etkili hücum varyasyonları yapmaktır.



Başta söylediğim güçlü atakları, yumuşak sitilli hücumcularla yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in oyuna müdahalesi kaçınılmaz oluyor. Üç yerli oyuncunun devreye sokulması hiç de düşünülmeden uygulanan bir hamle değil. Yerli oyuncular deplasmanlarda daha özveriyle oynuyorlar.



Oyundan çıkan yabancı futbolcuların tavırları hiç de hoş değil. Özellikle Belhanda'nın ne oynadığını anlamış değilim. Savunması yok, oyunu kuramıyor, hücuma ise hiçbir katkısı yok! O zamanan değiştirilmesi kaçınılmaz oluyor. Bu durumda neden alınganlık gösteriyoır ki? Oyundan çıkarken gösterdiği tepkiden sonra Sinan Gümüş'ün attığı golden sonra arkadaşının yüzüne nasıl bakacak?



Fatih Terim ve Galatasaray'ın işini birazda Mesut Bakkal kolaylaştırıldı. Takımın en tehlikeli, en tehditkar forvetini oyundan almak da nereden aklına geldi. Douglas oyundan çıkarken hayretler içinde kaldı. Bende Douglas'ın oyundan çıkarılmasına hayret ettim!

