Riekerink korkak gibi davranıyor Kariyeri boyunca alt yapı çalıştıran bir teknik direktörün A takıma geçtikten sonra gençlere sırtını dönmesi nasıl açıklanabilir. Hollandalı hoca günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak formayı rüyasında gören gençlerin bundan sonra nasıl motive edileceği soru işareti.

Riekerink’in Galatasaray’a alt yapı antrenörü olarak göreve başlaması yönetimin olumlu bir hamlesi olarak göründü. Kariyeri boyunca alt yapılarda çalışan Hollandalı, Galatasaray için umut oldu. Kısa bir süre sonra A takımın başına geçen Riekerink aslında alt yapıyı takip etmeyi de bırakmadı. Genç oyuncuları fırsat buldukça A takım ile antrenmanlara çıkartan Hollandalı çalıştırıcının bu tarzı hem yönetimin hem de taraftarın takdirini kazandı.



Sneijder’i bile sahaya sürdü



Gidişatın böyle devam etmesi umulurken Tuzla maçı bu anlamda tam bir hayal kırıklığı oldu. Zayıf rakibi karşısına ideale yakın bir kadro ile çıkan Riekerink, hiçbir genç oyuncuyu ilk 11’e almazken maçın ilerleyen dakikalarında da süre vermedi. Hatta o kadar ki Tuzla karşısında Sneijder’i kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Kenarda bekleyen genç isimler ise bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.



Hamit’in olması bir komedi



Hollandalı’nın bu büyük çelişkisi ancak rakipten korkmakla açıklanabilir. Öte yandan Erzincan deplasmanına mazeret göstererek gitmeyen yıldız isimlerin yerine o karlı ve kötü hava koşullarında gençlere görev veren Hollandalı hoca, aslında sadece mecburiyetten bu hamleyi yaptı. Galatasaray’ın geleceğini oluşturması için buradaki kariyerine başlayan bir çalıştırıcının Arena’da Tuzla gibi zayıf bir takım karşısına üç sağ bek ve altı savunma ağırlıklı isimle çıkması, geleceğin değil günün kurtulmasıydı. Galibiyet haznesine bir artı katmak için gençleri küstürmek neyle açıklanabilir. Öte yandan kariyeri bitme noktasında olan Hamit’in de sahada olması başka bir komediydi.



Tuzla galibiyeti kazanç değil



Galatasaray’ın geleceği bu kadar korkak kararla kurtulmaz. Eğer Tuzla maçında üç genç isim sahada olsa ve Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuların hatasından sahadan yenik ayrılsa hiç kimsenin buna ses çıkartacağını zannetmiyorum. İşin en trajik yanı tabii ki Riekerink’in kariyeri boyunca hep alt yapı çalıştırıcısı olması ve ilk A takım deneyiminde gençlere sırt dönmesi. Bu davranışla rüyalarında Galatasaray formasını gören gençleri nasıl motive edileceği tam bir soru işareti. Galatasaray için asıl kazanç Tuzla galibiyeti değil böylesi maçlarda kendini gösterme şansı bulan ve uzun yıllara bu formayı terletecek isimleri bulmaktır. Birileri farkına varır umarım.





