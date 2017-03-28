Gerçek Spor Sitesi

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Metin Karabaş

Metin Karabaş

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Geleceğimiz aydınlık

Muhabirimiz Metin Karabaş, Türkiye - Moldova karşılaşmasını değerlendirdi.

28 Mart 2017, Salı Yorum Yaz
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Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Finlanda’yı 2-0 yenen milli takımımız, hazırlık maçında Moldova’yı konuk etti. Eskişehir’deki maça son derece genç bir kadroyla çıkan Fatih Terim, geleceğin milli takımını görmemiz için önemli bir fırsat verdi. Gencecik pırıl pırıl bir kadroyla sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar oyuna ağırlığını koymakta zorlanmadı. Oğuzhan ve Emre Mor’un orta alanı kurguladığı milli takımımızın golü bulması zor olmadı. 14. dakikada Oğuzhan ceza sahasına koşu yapan Emre Mor’a yerden oynadı.

Topu önüne alan genç oyuncu kaleciden de sıyrılarak skoru 1-0’a getirdi. İştahlı gençler her geçen dakika baskıyı artırdı. Özellikle Emre Mor topu her ayağına aldığında Moldovalı oyuncuların tek yapabildiği faul yaparak oyunu durdurmak oldu. 24. dakikada ise Emre Çolak kornerden ortaladı Ahmet ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarısını kusursuz oynadığımız mücadelede soyunma odasına 2-0 önde giderken, Moldova’nın tek bir atağı dahi yoktu.

Her alanda üstündük

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf biz olduk. 51. dakikada Cengiz, ceza yayı üzerinden düzgün vurdu farkı üçe çıkarttı:  3-0. Hazırlık maçı olmasına karşın oyun disiplininden bir an kopmayan Ay-Yıldızlı oyuncular futbollarıyla her geçen dakika büyüdü. Sahanın her bölümünde rakibinden çok üstün olan millilerimiz sürekli golü kovalayan taraftı. 46. dakikada Onur’un yerine kaleye geçen Harun ve 65’te Oğuzhan’ın kenara gelmesi ile oyuna dahil olan Deniz ilk kez milli formayı giydi.

Bu güzel akşamda gençlerimiz gözümüzün pasını silerken bir parantez de Eskişehirli futbolseverlere açmak gerekir. Stadı tam anlamıyla dolduran Eskişehirliler, bir an olsun desteklerini kesmediler. 90 dakika boyunca itici güç olan tribünler gösterdi ki, milli takımımızın artık bir evi daha var. Uzatma anlarında Ginsari’nin ayağından yediğimiz gol ise nazar boncuğu oldu. Baştan sona üstün olduğumuz mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken gelecekte bizleri güzel günlerin beklediğini de gördük.

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