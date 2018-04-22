Fernando Muslera!

Gazetemizin Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray mücadelesini yazdı. Başakşehir galibiyeti ile moral bulan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Akhisar’a elenerek büyük şok yaşadı. Elinde sadece lig şampiyonluğu kalan Sarı-Kırmızılı takım zorlu maçta Alanyaspor’a konuk oldu. İdeal kadrosuyla sahaya çıkan Fatih Terim, orta alanda Fernando-Donk ikilisine görev verirken Selçuk’u yedek bıraktı.



Tempo Galatasaray’a yaradı



Mücadele çok yüksek tempoda başladı. Galatasaray iki kanattan da etkili gelirken Alanyaspor orta alanı boş bıraktı. 4. dakikada Rodrigues vurdu, kaleciden dönen topu Gomis tamamladı: 0-1. Golden sonra ev sahibi etkili geldi. Bu bölümde Galatasaray savunmada açıklar verdi. Hızlı atakla çıkan Sarı- Kırmızılı takım ikinci golü bu tarz bir atakla buldu. 17’de Mariano içeri ortaladı, Tzavellas ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Alanyaspor bu golden sonra da atak futbolundan vazgeçmedi. 22. dakikada Fernandes ceza sahası dışından çok güzel vurdu ve fark bire indi: 1-2. Yarım saatin ardından iki ekip de tempoyu düşürdü. Galatasaray oyunun büyük bölümüne hakim olduğu karşılamanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.



Sinan ipten aldı



Maçın ikinci yarısı da yüksek tempoda başladı. Alanyaspor daha cesur ataklar yaparken Galatasaray orta sahası ve orta alanı oyundan düştü. 53. dakikada Rodrigues çok net bir pozisyondan yararlanamadı. 60’ta ise Mariano’nun riskli pasında Serdar, rakibini ceza sahasında düşürdü, hakem ‘penaltı’ dedi. Emre topun arkasına geçti ve skora denge geldi: 2-2. Golden sonra ev sahibi takım galibiyet için her şeyi yaptı. Maçın son bölümünde ise oyun Alanya’nın istediği duruma geldi. 82. dakikada ise Mariano harika bir pasla Sinan’ı gördü. Sinan dar açıdan harika vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2- 3. Bu golle maçı kazanan Galatasaray altın değerinde bir üç puan aldı.