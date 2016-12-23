En çok ihtiyaç duyduğumuz şey Gazetemizin yazarlarından Metin Karabaş, "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesini yorumladı.

Ülkemizde art arda yaşanan hain terör saldırılarıyla ağır yaralar aldığımız bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik beraberlikti. Tüm renkleri, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakıp tek vücut olmamız gereken bu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu oldukça anlamlı bir organizasyona imza attı. Tüm spor camiasının birleştiği bu akşamda tam anlamıyla birlik havası vardı. Oldukça sıkı güvenlik önemlerinin alındığı akşamda Türk halkı soğuğa yağmura aldırmadan tribündeki yerini aldı. 50 milyon Lira’nın üzerinde bir bağışla şehit ailelerine önemli bir katkı sağlanırken bu akşamın manevi havası hiçbir rakamla eş değer olamazdı. Bu güzel atmosfer umarım gücümüze güç katar ve aynı acıları bir kez daha yaşamayız.