Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Metin Karabaş

Metin Karabaş

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. metin.karabas@fanatik.com.tr
En çok ihtiyaç duyduğumuz şey

Gazetemizin yazarlarından Metin Karabaş, "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilen dayanışma gecesini yorumladı.

23 Aralık 2016, Cuma Yorum Yaz
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Ülkemizde art arda yaşanan hain terör saldırılarıyla ağır yaralar aldığımız bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik beraberlikti. Tüm renkleri, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakıp tek vücut olmamız gereken bu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu oldukça anlamlı bir organizasyona imza attı. Tüm spor camiasının birleştiği bu akşamda tam anlamıyla birlik havası vardı. Oldukça sıkı güvenlik önemlerinin alındığı akşamda Türk halkı soğuğa yağmura aldırmadan tribündeki yerini aldı. 50 milyon Lira’nın üzerinde bir bağışla şehit ailelerine önemli bir katkı sağlanırken bu akşamın manevi havası hiçbir rakamla eş değer olamazdı. Bu güzel atmosfer umarım gücümüze güç katar ve aynı acıları bir kez daha yaşamayız.

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En çok ihtiyaç duyduğumuz şey