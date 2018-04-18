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Eğmeden bükmeden direkt söyledi

18.04.2018

Galatasaray muhabirimiz Metin Karabaş, Adnan Polat'ın düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi...

Adnan Polat söyleyeceklerini hiç eğmeden bükmeden direkt söyledi. Bu seçimde aday olmayacağını dile getirirken, kapıyı da kapatmadı.

Önünüzdeki dönemler için planlarının olduğu kesin. Satır aralarında da Cengiz’e desteğini gizlemeyen Polat’ın, kongrede oyunu kime vereceği belli.

Kulüpteki tüm detaylara hakim olduğu gözlenen Adnan Polat ’ın, uzak kaldığı dönemlerde de aslında yakın takipte olduğu kesin. Kırgınlıkların büyük bölümü geçse de, Polat’ın bir kesimi hâlâ affetmediği, konuşmalarından anlaşılıyor.
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