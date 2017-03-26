Değişim şart

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Metin Karabaş

Metin Karabaş

Yazara ait toplam 0 yazı bulundu. metin.karabas@fanatik.com.tr
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Gazetemizin Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Sarı Kırmızılılar'da gerçekleşen Olağan Genel Kurul'u değerlendirdi.

26 Mart 2017, Pazar Yorum Yaz
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Galatasaray’da mali genel kurul aslında tam da beklenen havada geçti. Uzun ve tekrarlanan konuşmalar, zaman zaman sert eleştirilerin olduğu 10 saate yakın bir genel kurul. Salondaki en etkileyici ve salonun havasını değiştiren konuşmayı İlker Canalp yaptı. Canalp’ın konuşmasının hemen ardından ibra oylaması yapılsa belki de ibra edilememe ihtimali olacaktı.

Fakat bir gerçek var ki; Dursun Özbek’e her geçen gün muhalefet daha fazla yükleniyor. Özbek’in her ne kadar ibra olsa da camianın güvenini tekrar kazanmak zorunda. Bunun için de yönetim içerisinde radikal değişikliklere gitmek zorunda. Aksi takdirde gelecek yılki kongre çok farklı neticeler doğurabilir.

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