Bu kez telafisi yok

Galatasaray muhabirimiz Metin Karabaş, bu akşam oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Akhisarspor’a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray’da moraller bozuk. Fakat Alanya karşısında kupa maçından çok farklı bir 11’in sahada olacağını düşünürsek, Galatasaray bu durumu kolay atlatacaktır. Fatih Terim ve öğrencileri bir kez daha avantajı ellerine geçirmişken Gençlerbirliği maçının benzeri bir hatanın telafisi olmadığını biliyorlar. Galibiyet için yapılması gereken en önemli şey, sahada ruhunu yansıtan bir Galatasaray olmalı. Kendi evinde taraftarının desteği ile başarılı olan Sarı- Kırmızılılar artık deplasmanda da coşkulu ve hırslı futbolu sahaya yansıtmalı.



Son haftaların en zoru



Bir gerçek var ki son haftalarda puan puana girilen şampiyonluk yarışında iyi futbol oynamaktan öte sonuca gitmeyi bilen, stratejisine sadık kalan taraf şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bu sebeple Alanya maçı, Galatasaray’ın kalan haftalardaki en zor maçı olacaktır. Hem rakibin alt sıralardan kurtulmak üzere olması hem de ofansif gücünün iyi olması, Terim’in takımına zorluk çıkarabilecek olsa da, Galatasaray bu kez deplasmanda hata yapmayacaktır.



Ön plana kim çıkar?



Gomis bugünkü deplasmanda istediği türden bir savunmaya karşı oynayacak. Yıldız oyuncu güçlü fiziği ve bitirici vuruşları ile maçın kaderine direkt etki edecektir.



Bu istatistiğe dikkat!



Galatasaray, Karabük’e 7 gol attığı deplasman maçındaki sonraki 2 dış saha mücadelesinde de gol bulamadı. Aslan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı, Gençlerbirliği’ne 1-0 yenildi.



Kısa mesaj



Kulübeden verim alamayan Galatasaray’da ilk 11’de görev yapan oyuncular maç boyunca ayakta durmak zorundalar. Çünkü kulübede oyunun kaderini değiştirebilecek bir oyuncu yok.