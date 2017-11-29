Aslan avantajı yakaladı

Muhabirimiz Metin Karabaş, Galatasaray-Sivas Belediyespor maçını yazdı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Sivas Belediyespor’u konuk eden Galatasaray, beklendiği gibi maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde sakatlık ve kart sorunu yaşamak istemeyen Tudor; Tarık, Donk, Ahmet, Koray ve Sinan gibi isimlere forma verdi.



Linnes’ten harika pas



İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray golü de erken buldu. 4. dakikada Linnes ceza sahasına koşu yapan Yasin’e derinlemesine oynadı. Savunmanın arkasına sarkan tecrübeli oyuncu bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0. Bu golle rahatlayan sarı-kırmızılılar zayıf rakibini kendi yarı alanından çıkartmadı. Sivas Belediyespor ise 33. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasında boş pozisyonda Ozan sert vurdu top üstten auta gitti. 35. dakikadan sonra Galatasaray’da tempo düşerken konuk takım daha fazla ileri çıkmaya başladı. Galatasaray, Yasin’in 4. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmeyi başardı.



Sinan devreye girdi



İkinci yarıda oyun kalitesi iyicene düştü. Galatasaray bu devreye Feghouli-Emrah değişikliği ile başlasa da ilk 45’teki performansının altında kaldı. Sarı- Kırmızılı takımda forma yarışının gerisinde kalan oyuncuların hemen hemen hiçbir oyuncu gayret göstermedi. Sivas Belediye ise oyunu soğutarak farkın açılmasını engellemek istedi. Sarı-Kırmızılı takım kötü oynadığı anlarda 70. dakikada Sivas Belediye savunmadan çıkarken hata yaptı ve topu Galatasaray’a verdiler. Ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladı ve Emrah’a oynadı. Emrah soğuk kanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Bu golle rahatlayan Tudor’un takımında Sinan bu kez Yasin’e oynadı. Tecrübeli oyuncu köşeyi gördü ve skoru 3-0’a getirdi.



Kapanış Eren’den



79. dakikada ise Ahmet’in ortasına Sinan kafayı vurdu ve Sivas Belediye farkı ikiye indirdi: 3-1. 87. dakikada iki asist yapan bu kez golü kendi attı ve Aslan 4-1’i yakaladı. Sahneyi ise Sinan pası ile pozisyona giren Eren iyi bir vuruşla farkı 4’e çıkarttı: 5-1. Bu gol maçın da skoru olurken Galatasaray rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.