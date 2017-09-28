Grubun favorisi Beşiktaş

Yazarımız Mehmet Demirkol, G Grubu’nda 2’de 2 yapan Beşiktaş’ın Sampiyonlar Ligi’ndeki şansını değerlendirdi. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne en flaş giriş yapan takım olduğu konusunda bir kuşku yok. İyi bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğu konusunda da... İstatistikler, ilk 2 maçını kazanan takımların yüzde 90’ının gruptan çıktığını gösteriyor. An itibarıyla grubun favorisi Beşiktaş...



Porto ve Leipzig galibiyetleri sonrası Beşiktaş’ın gruptan çıkma şansı sizce yüzde kaç oldu?



‘Kötü senaryoda...’



İstatistikler ilk 2 maçını kazanan takımların yüzde 90’ın üzerinde gruptan çıktığını gösteriyor. Ancak genelde ilk 2 maçını kazananlar standart Şampiyonlar Ligi gruplarındaki Barça, Real gibi ilk torba takımları olur. Burada durum farklı. Bu açıdan bir yüzde vermeden önce Monaco maçlarının sonuçlarını görmek gerekir. Kötü senaryoda Monaco’ya 2 maçta yakalanabilirsiniz. O zaman şartlar eşitlenir. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne en flaş giriş yapan takım olduğu konusunda bir kuşku yok. İyi bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğu konusunda da. Şunu söyleyebiliriz. An itibarıyla grubun favorisi Beşiktaş.



Beşiktaş’ın formda hücum hattının başarısının başarısı sizce ne?



Kalite ve strateji



Önce kalite... Sonra bireysel performans maksimizasyonu ustası Şenol Güneş. Sonra doğru maç stratejileri. Sonra forma adaleti. Mesela Cenk’in Negredo’nun ismine tercih edilmemesi. Negredo formayı ancak daha iyi olarak alabileceğini biliyor. Ve hareketli oyun... Quaresma dışındakiler dönerek oynuyor.



Beşiktaş, lig ve Avrupa’dayoğun bir maraton içinde. Bu durum, takımı olumsuz etkiler mi?



'Ritim olumsuz etkilemez'



Beşiktaş bir Şampiyonlar Ligi takımı. Bu tip takımlar ritim ister. Pazar, çarşamba oynamak bir dezavantaj değil, bir avantaj. Ne kadar üst düzey maç o kadar Talisca, ne kadar üst düzey maç o kadar Cenk. Hala bunu anlatmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Takım Şampiyonlar Ligi takımı ama bazıları hala 80’lerin domestik kafasını yaşıyor. Talisca’ya sorsan yarın Monaco’yla oynamak ister. Beşiktaş’ın elinde Negredo gibi kullanmadığı ve geçen yılın en iyilerinden Lens ismi var. Takım ve teknik heyetin yakaladığı ritmin önemine yönetim, medya ve fikir önderlerinin de uyması lazım. Ritim olumsuz etkilemez. Bu ritim bittiği gün Avrupa’dan elenildiği gün asıl endişe edilmesi gereken gündür.



Takım olarak Beşiktaş’ın geçen sezondan farkı ne?



Talisca etkisi...



Önce Talisca’nın daha çok yönlü bir oyuncuya evrilmesi. Geçen sene bir forvetti. Bu sene bir hücumcu orta saha-forvete evriliyor. Yani Beşiktaş merkezi geçen seneden daha iyi kullanıyor. Caner’le birlikte sol kanat da hücuma daha çok destek veriyor. Geçen sene sadece Quaresma’ya bakan hücum yaratım işi artık daha çeşitli.